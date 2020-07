Schaugarten zum Urban Gardening in Schweinfurt wird eröffnet

Hinter dem Begriff "Urban Gardening" verbirgt sich das Gärtnern mit Obst, Gemüse und Kräutern in der Stadt. Zu sehen sind in dem Schaugarten viele neue, gärtnerische Methoden und Ideen. Das vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium geförderte Projekt will zeigen, wie man auf kleiner Fläche nachhaltig und ressourcenschonend produzieren kann.

Gärtnern in der Stadt

Dazu wurden in den letzten Monaten unter anderem Hochbeete, Pflanztürme und andere vertikale Systeme angelegt und mit verschiedenen Gemüsesorten bepflanzt. In einem ehemaligen Schulbrunnen wird den Experten zufolge außerdem künftig dem Salat "das Schwimmen beigebracht". Ein weiteres Ziel des Schaugarten soll es sein, Blühflächen für Insekten und Nistplätze für verschiedene Vögel anzubieten.

Vorbild ist Schaugarten in Fürth

Die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau LWG eröffnet den Schaugarten am Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr. Er befindet sich auf dem Gelände des Olympia-Morata-Gymnasiums in Schweinfurt. Vorbild ist der bereits bestehende LWG-Schaugarten in Fürth.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!