07.06.2021, 14:53 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Schaufenster von Israelladen in Hof zerstört

Eine zerbrochene Fensterscheibe an einem Israelladen haben Unbekannte in Hof hinterlassen. Nun ermittelt die Polizei, auch wegen des Verdachts einer politisch motivierten Tat. Der Ladenbetreiber unterstreicht indes das Zusammenleben in der Stadt.