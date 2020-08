Schau im Neuen Amerika-Haus: US-Soldaten in Augsburg

US-amerikanische Musik aus der Jukebox, große US-Oldtimer und Hotdogs. Das Wochenende steht ganz im Zeichen des "Neuen Amerika-Hauses", einer ganz besonderen Ausstellung, die am Samstag (14 Uhr) im Augsburger Sheridanviertel offiziell eröffnet wird und die am Sonntag (14 Uhr) mit einem "Tag der offenen Tür" aufwartet.

US-Soldaten prägten das Augsburger Stadtbild

In der temporären Schau soll an die Zeit der Augsburger mit den US-GI-s erinnert werden. Bis 1998 waren US-Truppen in der Garnisonsstadt Augsburg stationiert, für viele Augsburger sind Erinnerungen und persönliche Geschichten mit dieser Zeit verwoben. Die Vereine "Amerika in Augsburg" und "American Car Friends" haben die Ausstellung zusammengestellt. Sie haben 20 Jahren lang Exponate gesammelt und zum Teil vor dem Abriss aus den Kasernen gerettet.

Initiative kämpft für die letzte US-Kaserne Augsburgs

US-Amerikaner hatten Theater und Supermarkt

Gezeigt werden Stücke aus der ehemaligen Poststation, dem PX.Supermarkt oder dem Theater der US-Streitkräfte. Untergebracht ist die Schau in der Halle 116 an der Karl-Nolan-Straße. Hier hatten die Amerikaner ihre Autowerkstätten. Den Ausstellungsmachern zufolge soll gemäß des vom Stadtrat abgesegneten so genannten Gassert-Konzepts die US-amerikanische Geschichte samt Jukebox und Cadillac in der geschichtsträchtigen Halle einen Platz haben.