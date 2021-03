Schau-Fenster - Fenster-Schau: Pop-Up Kunst Galerie in Peiting

Die junge Holz-Bildhauerin Carlotta Wirtl macht sich viele Gedanken über die derzeitige Corona-Pandemie und deren Auswirkung auf unser Leben. Dies fließt auch in ihre Kunstwerke ein, wie bei der "Schiefen Kreuzung“. Bei dem aus Holz gefertigtem Objekt "geht‘s darum, dass die Welt gerade so super kompliziert ist und so viele Sachen irgendwie so verschoben sind, und ich glaube das kann man ganz gut nachvollziehen, weil die Kreuzung auch so verschoben aussieht," sagt Holz-Bildhauerin Carlotta Wirtl.

Begeisterung bei den Menschen

Im Betten und Modegeschäft Weissenbach ist ein Bild von Thomas Schöne mit blau und türkisen Tönen neben einer dazu passenden Jacke drapiert, oder eine Aktdarstellung von Malerin Monika Lehmann wird von Unterwäsche und Dessous flankiert. Künstler und Geschäftsinhaber arbeiten hier Hand in Hand. Für Optiker Markus Obermaier ist das schon jetzt keine einmalige Sache mehr er kann sich vorstellen, "dass von Haus aus auch drinnen zu lassen und dann sowas auch öfters zusammen zu machen."

Die Menschen im Ort sind begeistert, weil es für die Künstler zurzeit der einzige Weg ist direkt zu den Menschen zu kommen. Die Bürger Peitings können während des Corona-Lockdowns sich draußen beschäftigen und die künstlerisch gestalteten Schaufenster auf der einen Seite mit der Geschäftsauslage und auf der anderen Seite mit den Kunstgegenständen anschauen. Vielleicht auch eine Idee für andere Gemeinden um die regionale Kunst zu unterstützen.