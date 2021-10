Schatzsuche in Frankens Seen - unterwegs mit einem "Ringfinder"

Vor Kurzem hat Andreas Deistler bei einer seiner Touren als "Ringfinder" einen Ehering im Ellertshäuser See gefischt – nach vier Tauchgängen. Nun arbeitet er am Rothsee. Mit flotten Schwüngen pendelt er die Sonde knapp über dem Boden, geht strammen Schrittes am Strand entlang.

"Auf 1.000 Kronkorken mal etwas Wertvolles"

Das Gerät schlägt nach wenigen Sekunden an. Schon bevor er sich bückt, weiß der Nürnberger – das ist ein Kronkorken. "Das höre ich am Geräusch, das Signal ist recht dünn", erklärt er. Trotzdem sticht er mit dem Sand Scoop, einer speziellen Siebschaufel, in den Sandboden und packt den Müll ein. "Das gehört für mich dazu", meint er lapidar. Wer glaube, Sondengänger würden reich und fänden wertvolle Schätze, der sei auf dem Holzweg, erklärt Deistler, "auf 1.000 Kronkorken folgt mal etwas Wertvolles." Doch das ist noch lange kein Goldstück, geschweige denn ein Ehering.

25 Jahren im Garten geschlummert

Seinen ersten Ehering hat er sprichwörtlich in Nachbars Garten gefunden. Beim Grillen erzählte damals ein Freund eines Freundes, er habe vor 25 Jahren seinen Ehering im Garten verloren. Das weckte den Ehrgeiz des Sondengängers. Und er war erfolgreich. "Diese Freude, dieses Glitzern in den Augen, das werde ich niemals vergessen", ist sich Andreas Deistler sicher.

Seitdem ist er öfter im Auftrag von Ehepaaren unterwegs, fand Anfang des Jahres einen Ehering eines Düsseldorfers im Altmühlsee. Mittlerweile hat er sich einer Gruppe angeschlossen. "Ringfinder.de" ist ein Netzwerk von engagierten Sondengängern, die auch tauchen können. "Wir wollen damit kein Geld verdienen, für eine kleine Aufwandsentschädigung mache sich das gerne", so Deistler.

Suche mit klarem Ziel

Der Reiz für ihn ist dabei, dass er nicht wahllos drauf los sucht, sondern mit einem klaren Auftrag. Von den "Verlierern" bekommt er eine Ortsmarke, eine Beschreibung der Umstände, wann und wo der Ring verloren gegangen ist. Und dann versucht er sein Glück und bleibt auch hartnäckig – eben auch wie in Unterfranken. Dort wird der Ellertshäuser See gerade abgelassen – das war seine Chance. "Doch auch als Sondengänger muss man sich an die Regeln halten." Die Warnungen des Wasserwirtschaftsamtes sollte jeder ernst nehmen. Mittlerweile gebe es viel zu viele, die mit einer Sonde aus dem Baumarkt ihr Glück versuchen, ohne sich ernsthaft mit dem Gelände und den Gefahren vor Ort auseinanderzusetzen.

Glücklicher "Verlierer"

Christoph Maintok, der Auftraggeber, kann es immer noch nicht fassen. Zwei Jahre ist es her, dass er den Ring verloren hat. Damals hatte er fast frisch vermählt – 27. April 2018 ist im Ring eingraviert – beim Schwimmen "rumgealbert und mit Wasser gespritzt". Und dann war es passiert – der Ring ging ab und verschwand im gut drei Meter tiefen Wasser. 2019 startete er schon damals mit Andreas Deistler einen Versuch. "Doch geborgen haben wir da nur viel Schrott." Die Chance war die Sanierung das Sees. Inklusive des Ablassens des Wassers. So konnte der Sondengänger im kniehohen Wasser suchen und musste nicht in drei Metern Tiefe tauchen. Die gute Nachricht erreicht Maintok im Urlaub.

Ring-Übergabe steht noch aus

Die Übergabe soll dann in knapp zwei Wochen stattfinden, erklärt Christoph Maintok in einem kurzen Telefongespräch. "Da lasse ich mir noch was einfallen" – Andreas Deistler habe sich mehr als den klassischen Finderlohn verdient. Doch das steht für den Ringfinder gar nicht im Vordergrund. Andreas Deistler freut sich vor allem darauf, ein Ehepaar glücklich zu machen. Denn "die Übergabe ist immer das Schönste."