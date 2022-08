Scharfschützen-Wettkampf auf US-Truppenübungsplatz Hohenfels

Militär-Scharfschützen kämpfen bis zum Freitag auf dem US-Truppenübungsplatz Hohenfels im Landkreis Neumarkt um den Titel "European Best Sniper Team". 36 Scharfschützen-Mannschaften aus 18 Nationen - vor allem aus der Nato - treten bis Freitag gegeneinander an.

Parcours mit historischen Szenarien

Ziel des Wettbewerbs ist nach Angaben von Spielleiter Sergeant Anthony Stegmeier auch, die Freundschaft zwischen den USA und ihren Partnernationen zu stärken. Auf dem Truppenübungsplatz ist ein Parcours aufgebaut, bei dem jede Station mit einem historischen Szenario verknüpft ist. So sollen die Scharfschützen, sogenannte Sniper, bestimmte Fähigkeiten zeigen und ihre historischen Kenntnisse erweitern, so Stegmeier.

Verschiedene Aufgaben für die Schützen

Die Scharfschützen müssen beispielsweise im "Black Hawk Down"-Szenario sowohl von einer ortsfesten als auch von einer beweglichen Position aus schießen, etwa von einem Helikopter. Außerdem gibt es die Aufgabe, einen abgestürzten Piloten aus dem feindlichen Kreuzfeuer zu retten. Ferner stehen unter anderem Schüsse aus hohen Winkeln, Grabenkämpfe, Nachtzielerkennung und ein Pistolenparcours auf dem Programm.

Vergangenes Jahr gewann Slowenien

Neu ist, dass die Nationalgarde von Pennsylvania mit der litauischen Armee in einem Team antritt. Insgesamt, so Sergeant Stegmeier, sei die Scharfschützen-Gemeinde der teilnehmenden Länder sehr klein, man könne bei dieser Gelegenheit viel voneinander lernen. Im vergangenen Jahr gewannen die Scharfschützen aus Slowenien den Titel "European Best Sniper Team".