"ScharfrichterBeil" 2018: Sulaiman Masomi gewinnt

Die Trophäe des Erstplatzierten, ein riesiges Henkerbeil, ist bei Sulaiman Masomi, in den passenden – oder je nachdem, wie man es nimmt – in den besonders unpassenden Händen:

"Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich morgen in den Zug steige. Wenn dann so ein Afghane mit einem riesigen Beil ankommt, ist das vielleicht kontraproduktiv für meine Rückfahrt." Kabarettist Sulaiman Masomi

Wie viele Kabarettisten mit Migrationshintergrund, schlägt Masomi komisches Kapital aus den Klischees, mit denen er in Deutschland konfrontiert ist. Im Gegensatz zu den meisten Künstlern mit Wurzeln in anderen Kulturkreisen, denkt Masomi dabei aber auch darüber nach, wieso sich Migranten im Kabarett vorwiegend mit ihrer Herkunft befassen und sich so in die entsprechende Rolle drängen lassen.

Masomi ist seit über zehn Jahren auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Bereits 2013 wurde er in NRW-Meister im Poetry Slam und im selben Jahr Finalist der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Der Erstplatzierte hat einen Magister in allgemeiner Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und kulturwissenschaftlicher Anthropologie. Wie er selbst sagt, lebt und arbeitet er irgendwo zwischen Kabul, Krefeld und Köln.

Erste afghanische Preisträger in der Geschichte des ScharfrichterBeils

Masomi setzte sich beim 36. Scharfrichterbeil-Wettbewerb gegen vier Mitbewerber und eine Mitbewerberin durch. Einen afghanischen Preisträger gab es in der Geschichte des Scharfrichterbeils noch nie – in diesem Jahr dafür gleich zwei: Mit dem kleinen Beil für den Drittplatzierten wurde Hamid Nikpai alias "Hani Who" ausgezeichnet, der in Oberammergau lebt, aber ebenfalls in Afghanistan geboren wurde.

"Wenn ich zum Beispiel sagen würde: Ich kaufe mir eine Haus. Dann weiß jeder in diesem Raum, dieser Satz stimmt überhaupt nicht, weil ich mir kein Haus leisten kann." Hamid Nikpai

Das mittlere Beil ging an den Österreicher Berni Wagner auf Platz zwei für sein Programm "Babylon", das von der Einsamkeit der Großstädte erzählt.

Bisherige Preisträger

Mit seinem ersten Platz reiht sich Masomi in eine Liste namhafter Künstler ein, die ebenfalls einmal das Henkerbeil gewonnen hatten, darunter Hape Kerkeling (1983), Günter Grünwald (1988), Luise Kinseher (1999) oder Torsten Sträter (2012).