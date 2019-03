vor 27 Minuten

Scharfe Kritik von Allianz gegen Rechtsextremismus an AfD-Antrag

Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg hat die AfD-Landtagsfraktion scharf kritisiert. Sie lege die "Axt an die Demokratie" an, wenn sie Zuschüsse für den Bayerischen Jugendring streichen wolle, so die Allianz.