Scharfe Kritik an vorgezogenen Weihnachtsferien in Bayern

Elterninitiative: "Worte klingen wie Hohn"

Die Initiative "Familien in der Krise" kritisierte Söders Aussage scharf: "Für viele Familien, die nach Schulschließungen, monatelangem Wechselunterricht und Sommerferien keine Resturlaubstage mehr haben, klingen diese Worte wie Hohn." Statt sich über Unbeschwertheit freuen zu können, stünden viele Familie erneut vor der Aufgabe, die Betreuung irgendwie zu organisieren, "im Notfall mit den Großeltern".

Die Initiative warf der Staatsregierung vor, "auf dem Rücken der Kinder Symbolpolitik ohne wissenschaftliche Grundlage" zu betreiben. Um das Infektionsrisiko erheblich zu reduzieren, müssten sich in erster Linie Erwachsene isolieren und Kontakte im privaten und beruflichen Umfeld reduzieren. Deutlich mehr als Schulschließungen vor Weihnachten könne eine verstärkte Nutzung von Homeoffice zur Eindämmung der Pandemie beitragen.

Piazolo verspricht Notbetreuung

Kultusminister Piazolo stellte indessen eine Notbetreuung für die beiden zusätzlichen Ferientage in Aussicht, konnte aber zunächst noch nicht sagen, für wen das Angebot gelten wird. Wie die Notbetreuung konkret aussehen werde, müsse in den nächsten Tagen noch geklärt werden, sagte er in München. Geplant sei unter anderem, dass die Lehrerinnen und Lehrer an den zusätzlichen Ferientagen im Dienst sein werden und damit dafür zur Verfügung stehen.

Minister warnt Schüler vor Einkaufsbummel

Piazolo betonte an die Adresse der Schüler, es gehe nicht darum, mehr Ferien zu haben, sondern um die Reduzierung von Kontakten. Daher mahnte er die Schüler, die beiden zusätzlichen freien Tage nicht dafür zu nutzen, "um jetzt in der Fußgängerzone irgendwie einkaufen zu gehen". Wenn sie Weihnachten beispielsweise mit ihrem Großeltern feiern wollten, sollten sie sich selbst "Kontaktbeschränkungen auferlegen".

Lob für früheren Ferienstart aus der Opposition

Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen twitterte, er finde den früheren Ferienstart gut, "sofern es Notbetreuung für Berufstätige gibt". Allerdings dürfe "unser Horizont nicht an Weihnachten enden": Nötig sei eine Strategie, die bis zum Frühjahr trage. Die FDP-Bundestagsfraktion dagegen äußerte sich kritisch zum früheren Ferienstart: "Verlängerte Weihnachtsferien? Danach möglicherweise doch der Schul-Lockdown? Nicht mit uns!" Die FDP wolle die Schulen offen halten.

Die SPD-Landtagsabgeordneten Margit Wild sprach von einer guten Entscheidung. "Damit haben jetzt auch alle Planungssicherheit und können sich vorbereiten. Das ist wichtig!"