Scharfe Fliesen im Wellenfreibad - Bad in Peiting geräumt

Es ist das schönste Badewetter - Abkühlung tut Not. Doch in Peiting war jetzt der Bürgermeister gezwungen, das beliebte Wellenbad zu schließen, weil die Wellen im Netz hochschlugen.

Problem bekannt - Lösung sollte für Juli kommen

Eigentlich war das Problem mit den scharfkantigen Fliesen bekannt. Bürgermeister Peter Ostenrieder hatte mehrere Beschwerden von Eltern bekommen. Auch die Bademeister berichteten, dass sie auffällig viele Pflaster verteilen mussten. Die Rede ist von Schnittverletzungen im zweistelligen Bereich.

Fugen durch Hochdruckreiniger abgetragen

Vermutlich hatten sich bei Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger die Fugen soweit abgetragen, das jetzt scharfkantige Fliesenstellen im Wellenbecken raus schauen. Am Mittwoch gab es deswegen sogar einen Ortstermin im Wellenfreibad. Für Juli wurden Ausbesserungsarbeiten und eine zweiwöchige Badschließung ausgemacht. Bis dahin sollten Schilder auf die Schnittgefahr hinweisen.

Druck über Social Media führt zur Schließung

Doch auf Social Media Plattformen schlugen die Wellen so hoch, dass Bürgermeister Ostenrieder am Donnerstag einen Anruf von der Polizei bekam. Ihm wurde dringend empfohlen, zu handeln. Vorsätzliche Körperverletzung stand im Raum, berichtet Ostenrieder dem BR.

Nach Rücksprache mit seinem Juristen sah Bürgermeister Ostenrieder keine andere Wahl, als das Bad zu räumen. Wenn so etwas auf Facebook eskaliere, ihn die Polizei anspreche und ihm auch noch mit einer Anzeige wegen Körperverletzung gedroht werde, dann könne er auch nicht mehr anders reagieren. "Vielleicht auch ein Denkanstoß im Bereich der sozialen Medien, auch mal die Kirche im Dorf zu lassen. Wenn natürlich jeder immer auf Paragraphen rumreitet, dann ist die Folge, dass auch in der Verwaltung immer die sicherere Variante gefahren wird und die sichere Variante ist in dem Fall die Badschließung, da blieb uns nichts anderes übrig", so Ostenrieder.

Bald soll Bad wieder öffnen

Mit Durchsagen und durch Bad-Mitarbeiter wurden die rund 800 Gäste aufgefordert, das Wellenbad zu verlassen. Alles sei geordnet und diszipliniert verlaufen, sagt Ostenrieder. Trotzdem hätten viele den Grund der Schließung nicht wirklich verstanden, da es sich ja nur um kleine Schnittwunden handelte. Derzeit wird von der Gemeinde versucht, die Sanierungsarbeiten nach vorne zu ziehen. Wenn das klappt, soll das Peitinger Wellenbad in zwei bis drei Wochen wieder öffnen.