Scharf ruft zu Schulterschluss gegen Kita-Fachkräftemangel auf

Personalmangel, verkürzte Öffnungszeiten - und ein schleppender Kita-Ausbau. Der Fachkräftemangel trifft auch Kindertagesstätten in Bayern. Im Freistaat fehlen laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung bis zum Jahr 2030 fast 70.000 Fachkräfte.

Scharf: "Wir brauchen alle im Boot"

In Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg hat sich die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) am Freitag mit Kita-Fachverbänden getroffen, um nach Lösungen für das Problem zu suchen. Dabei rief sie zu einem Schulterschluss aller Akteure auf, "um dieses große Zukunftsthema Kinderbetreuung auf ein gutes Gleis zu setzen". Und sie ergänzte: "Wir haben unglaublich viele Kinder, die betreut werden müssen, die Nachfrage steigt immer mehr. Und wir brauchen alle im Boot: die Kommunen, die Träger, die Staatsregierung."

Nicht genug Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen

Derzeit würden in Bayern 110.000 Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Angesichts der steigenden Nachfrage sei das nicht genug. Ohne zusätzliche Kräfte könne der Personalmangel nicht aufgeholt werden. Mit dem seit 2019 bestehenden "Bündnis frühkindliche Bildung" sei dabei schon einiges auf den Weg gebracht worden, so Scharf - zum Beispiel mit Blick auf die Aus- und Weiterbildung von Quereinsteigern, auf denen ein besonderes Augenmerk liegt.

Entlastung verspricht sich Scharf zukünftig auch von mehr Fachkräftezuwanderung. Zudem werde jeder Betreuungsplatz, den Kommunen neu schaffen, vom Freistaat finanziell unterstützt.

Caritas-Landesdirektor setzt sich für frühkindliche Bildung ein

Caritas-Landesdirektor Prälat Bernhard Piendl forderte, das Thema frühkindliche Bildung zur Chefsache zu machen und warb für mehr Investitionen. "Es braucht jetzt eine konkrete Agenda und einen Weg, der konsequent weitergegangen werden muss."