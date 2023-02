"Schamlos": Staatskanzlei wegen Akte zu Stammstrecke unter Druck

Zusätzliche Milliarden-Kosten und mehrere Jahre Verzögerung: Die grundlegenden Probleme beim Bau der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke waren schon Ende Dezember 2020 klar. Der Zeitpunkt, wenige Monate vor der Bundestagswahl, aber war heikel - darin waren sich bayerisches Verkehrsministerium und Staatskanzlei einig, zogen aber gegensätzliche Schlussfolgerungen: Während das zuständige Ministerium ein "aktives und zeitnahes Handeln" der Staatsregierung empfahl, wollte die Staatskanzlei lieber abwarten. Ihr Argument: "kein Gewinnerthema im Wahlkampf."

Fakt ist: An die Öffentlichkeit ging die Staatsregierung mit Informationen zum Stammstrecken-Desaster erst Mitte 2022 und damit Monate nach der Bundestagswahl. Der jetzt publik gewordene Aktenvermerk aus der Staatskanzlei ist Wasser auf die Mühlen der Opposition, die der Regierung seit Monaten eine Verschleierungstaktik vorwirft. Mehrere Politiker reagierten empört, während die Staatsregierung Kritik zurückweist.

Der brisante Aktenvermerk

Der Aktenvermerk, der dem BR vorliegt und über den zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, fasst den damaligen Sachstand zum Thema zweite Stammstrecke zusammen. Demnach informierte die Deutsche Bahn den Freistaat "auf Arbeitsebene" darüber, dass sich die Inbetriebnahme voraussichtlich um sechs Jahre bis Ende 2034 verzögert. Die Kosten schätzte eine Expertengruppe des Verkehrsministeriums auf mindestens 5,2 Milliarden Euro - eine Steigerung um 1,4 Milliarden Euro.

Für weitere Schritte sei aber eine zwischen Deutscher Bahn, bayerischen und Bundesverkehrsministerium abgestimmte Datengrundlage nötig, heißt es in dem Dokument. Die Bahn könne belastbare Berechnungen wohl erst Ende 2021 vorlegen.

"Gefahr eines Dauerthemas im Wahlkampf"

Das Verkehrsministerium, an dessen Spitze damals noch Kerstin Schreyer (CSU) stand, warnte davor, sich von der Bahn ein Jahr vertrösten zulassen: Dadurch könne einerseits eine weitere Verzögerung und Verteuerung drohen, andererseits gebe es das "unwägbare Risiko", dass Medien und Opposition das Thema im Wahlkampf aufgreifen und der Staatsregierung anlasten, auf Zeit zu spielen. Das Ministerium schlug deswegen vor, in die Offensive zu gehen: Söder solle zu einem Spitzengespräch von Bund, Freistaat, Bahn und Stadt München einladen.

Das Referat A I 3 der Staatskanzlei dagegen verwies darauf, die derzeitige politische Linie sehe eine "dilatorische" - also: aufschiebende - Behandlung bis nach der Bundestagswahl vor. Gegen eine aktive Behandlung des Themas spreche die "Gefahr eines Dauerthemas im Wahlkampf".

Opposition: "Rein wahltaktische Gründe"

Für die SPD-Verkehrsexpertin Inge Aures zeigen die publik gewordenen Unterlagen "ein rein politisches Kalkül" der Staatskanzlei. "Immer wieder wird darin davor gewarnt, dass dieses Thema in den Wahlkampf gezogen werden könne, und das müsse vermieden werden." Es werde eindeutig klar, dass Ministerpräsident Söder davon gewusst habe und auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Teil dieses "Wahlkampfverhinderungsplans" gewesen sei.

Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Sebastian Körber, kritisiert, die Staatsregierung habe zwei Jahre lang "dringend notwendige Optimierungsvorschläge" in einer Schublade verstauben lassen, bevor sie der neue Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) als große Neuerung verkündet habe. "Dieses Vorgehen diente lediglich dazu, Markus Söders angestrebter Kanzlerkandidatur nicht zu schaden." Statt sich um die Sacharbeit zu kümmern und das Wohl der Bevölkerung im Blick zu haben, hätten sich Mitarbeiter der Staatskanzlei Gedanken über Wahlkampfempfehlungen gemacht.

Nach Meinung des Grünen-Abgeordneten Markus Büchler zeigt der Aktenvermerk, dass Söder das Stammstrecken-Desaster "schamlos aus rein wahltaktischen Gründen" verschleiert habe. Statt innezuhalten und die Notbremse zu ziehen, seien neue Bauaufträge in Höhe von Hunderten Millionen Euro erteilt und vollendete Tatsachen geschaffen worden. "Inwieweit das rechtskonform ist und der Ministerpräsident hier hätte einschreiten müssen, ist eine hochbrisante politische, aber auch juristische Frage, die es jetzt zu klären gilt."

Staatskanzlei: Klingt schon fast nach Verschwörungstheorien.

Ein Sprecher der Staatskanzlei weist auf BR-Anfrage den Vorwurf, Informationen seien aus wahltaktischen Gründen zurückgehalten worden, entschieden zurück: "So eine Behauptung klingt schon fast nach Verschwörungstheorien." Zu dem Aktenvermerk will sich der Sprecher nicht näher äußern: "Persönliche Wertungen auf Mitarbeiterebene" würden grundsätzlich nicht kommentiert.

Zugleich betont er, dass die Bahn sich trotz wiederholten Nachhakens der Staatsregierung erst Ende September 2022 abschließend und offiziell zu Kosten und Zeitdauer beim Bau der Stammstrecke geäußert habe. "Bis dahin lagen keinerlei Aussagen vor, die eine verlässliche Einschätzung über Kosten und Zeitdauer beim Bau der zweiten Stammstrecke hätten ermöglichen können." Ähnlich fällt auch die Reaktion des Verkehrsministeriums aus: Trotz des Drängens auf belastbare Aussagen habe die Bahn als Bauherr diese erst im September 2022 vorgelegt.

Untersuchungsausschuss soll aufklären

Der Haken an dieser Argumentation: Letztlich ging die Staatsregierung dann doch ohne solche "belastbare" Daten der Bahn an die Öffentlichkeit. Ende Juni 2022 sagte Minister Bernreiter, nach Berechnungen des Freistaats könnten die Kosten auf bis zu 7,2 Milliarden Euro steigen, die Fertigstellung könne sich noch einmal um bis zu neun Jahre verzögern (bis 2037). Und der Minister verband dies mit der Forderung an die Bahn, "sowohl ihre Kostenschätzung als auch ihren Zeitplan" offenzulegen. Das Unternehmen legte seinen Zeit- und Kostenplan erst drei Monate später vor: Demnach ist mit einer Inbetriebnahme zwischen 2035 und 2037 zu rechnen - bei Kosten von sieben Milliarden Euro.

Die Frage, warum die Staatsregierung ihre eigenen Berechnungen im Sommer 2022 veröffentlichen konnte, aber nicht schon im Dezember 2020, bleibt vorerst unbeantwortet. Sie dürfte im Stammstrecken-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der Ende 2022 eingesetzt wurde, eine wichtige Rolle spielen. "Man darf gespannt sein, was so alles noch im Untersuchungsausschuss ans Tageslicht kommt", sagt SPD-Politikerin Aures. "Die Steuerzahler haben ein Recht auf vollständige Aufklärung."