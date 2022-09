Schallplatten-Nachfrage steigt - und macht "Kleinen" Probleme

Einer der Second Hand Plattenläden in Würzburg ist das H2O in der Karmelitenstraße. Sortiert nach allen Genres stehen hier neben CDs und DVDs etwa 8.000 Schallplatten in den Regalen. Plattensammler, Musikfans und auch jüngere Kundschaft stöbern in den Regalen nach Platten. Eine 18-Jährige kauft ein Platte von Kate Bush, sie freut sich, dass sie sie endlich gefunden hat. Auf dem alten Plattenspieler ihres Vaters wird sie die Platte hören. Sie streamt auch Musik bequem und schnell auf dem Handy, doch eine LP ist was ganz Anderes, sagt sie.

"Was zum Anfassen"- eine LP ist was für Genießer

"Eine LP hat einen eigenen Geruch", "eine LP ist was zum Anfassen", "eine LP ist etwas Kunstvolles mit vielen Infos zur Musik und Band", all das finden die Kunden so besonders an der guten alten Schallplatte. Corona sorgte wohl auch dafür, dass der Plattenspieler vom Dachboden verbannt wurde. Man hatte mehr Zeit während der Lockdowns für Neues. ABBA, Fleetwood Mac, Beatles, oder auch Pink Floyd werden besonders gut nachgefragt. Ein Dauerbrenner sei auch Nirvana, das Album "Nevermind", erschienen 1991.

Große Nachfrage nach Schallplatten, doch die Presswerke kommen nicht nach

Die Nachfrage nach Platten steigt, doch Deutschlands Presswerke, die die LP produzieren, bedienen vor allem Großkunden. Kleinere Bands und Musiker müssen hinten anstehen, sagt Horst Friedrich vom Plattenladen H2O. Er kennt das Musikgeschäft seit fast 40 Jahren, ein Vollblutmusiker, DJ mit eigenen Label. Seitdem die Nachfrage gestiegen ist, so Friedrich, gehen auch die Preise für die Schallplatte nach oben. Und die Presswerke versuchen kleinere Auflagen, wie meine 300 Platten, als Auftrag loszuwerden. Die wollen mehr mit den Großen zusammenarbeiten."

Immer längere Lieferzeiten

Fast ein Jahr wartet Friedrich inzwischen auf seine bestellten Schallplatten und er muss damit rechnen, dass die Lieferung noch länger dauern könnte. Das ist ihm zu lang im schnelllebigen Musikgeschäft. Es gibt zu wenige Presswerke, sagt er. Seine Musik klingt nach einem Jahr für ihn wie "kalter Kaffee", sagt er mit einem Lächeln. Seine Konsequenz: Er lässt im Moment keine Platten mehr produzieren, er konzentriert sich dann eben auf die gute alte CD.