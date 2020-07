Schafsrisse in Traunstein: Wolf kommt aus Südosteuropa

Erstmals ist in Deutschland ein Wolf aus der Population Südosteuropas nachgewiesen worden. Das ergab der Gentest aus Material, das nach Rissen von Schafen im Landkreis Traunstein genommen worden war. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt bestätigte, handele es sich um ein männliches Tier mit der offiziellen Kennung GW1706m. Bisher seien in Deutschland nur Wölfe der Alpenpopulation oder der zentraleuropäischen Population aufgetaucht.

Wolf hatte Schafe in Österreich und Oberbayern gerissen

Der Wolf aus der sogenannten Dinarischen Population, die unter anderem in Slowenien und Kroatien beheimatet ist, hatte auch in nahen österreichischen Gemeinden Tiere gerissen. Laut Landesamt wurden in den letzten Wochen zwischen Traunstein und Kitzbühel insgesamt zehn Schafe tot aufgefunden. Sechs tote Schafe seien bei Traunstein, drei weitere bei Kössen in Tirol entdeckt worden. Die Behörden hatten bereits vermutet, dass die Risse vom selben Tier waren.

Schafsrisse auch in Schwaben

Erst letzte Woche hatte ein Wolf im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) mehrere Schafe gerissen. Eine Wildkamera hatte Hinweise auf das Tier gegeben. Ob es hier eine Verbindung zu den Vorfällen in Traunstein gibt, wird laut Landesamt noch untersucht.

