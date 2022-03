Schafschur und Nachtevent: Freilandmuseum startet in neue Saison

Das Fränkische Freilandmuseum hat am Dienstag sein Jahresprogramm für die neue Saison vorgestellt. Nach zwei schwierigen Jahren mit der Corona-Pandemie feiert das Museum heuer 40-jähriges Jubiläum.

Altes Badhaus im Fränkischen Freilandmuseum

Museumsdirektor Herbert May kündigte bei einer Pressekonferenz an, dass in der neuen Saison nach langer Bauzeit das Badhaus aus Wendelstein eröffnen wird. Es ist eines der ältesten Badhäuser Deutschlands und steht in der Baugruppe Mittelalter.

Rundgang durch die fränkische Geschichte

Dort gliedert es sich ein in ein Freigelände, das mit Gärten, Gewässern, Wiesen und Feldern der alten fränkischen Kulturlandschaft nachempfunden ist und mit mehr als 100 Gebäuden einen abwechslungsreichen Rundgang durch die Alltagsgeschichte Frankens vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert bietet, so May.

Tag der Museumstiere und Schafschur

Neu im Mai ist die Schafsschur in der Schäferei, bei der die Tiere von ihrer dichten Winterwolle befreit werden, und der Tag der Museumstiere am 29. Mai. Am 24. April findet der Handwerker- und Techniktag im Museum statt. Rund um die Museumsziegelei stehen an diesem Tag historische technische Maschinen im Mittelpunkt und die Feldbahn wird in Betrieb sein.

Freilandmuseum bei Nacht

Das Museum bei Nacht erkunden können Besucher am 25. Juni. Bei Musik und Mitternachtsfeuer wird es Zauberei und Lesungen unter dem freien Sternenhimmel geben. Nach coronabedingten Schließungen, Hochwasser und Planungsunsicherheiten gehe das Fränkische Freilandmuseum zuversichtlich in die neue Museumssaison, so Museumsdirektor May.

Sieben Jahrhunderte Franken in Bad Windsheim

Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim zeigt das kulturelle Erbe des ländlichen Frankens, seine Architektur sowie die alltägliche Lebenswelt vergangener Epochen. Obwohl es eines der jüngsten Freilandmuseen Deutschlands ist, es wurde 1982 eröffnet, zeigt es über 100 ländliche Gebäude aus sieben Jahrhunderten auf einer Fläche von 45 Hektar.