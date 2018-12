Schafkopfen an Schulen: Lehrerverbandsvorsitzender ist dafür

Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes und Direktor des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf, befürwortet den Vorschlag, Schafkopfen mehr in das Schulleben zu integrieren. Allerdings nicht als Schulfach, sondern in Freistunden oder Pausen, sagte Meidinger dem BR. Für ihn stehe hier der soziale Faktor im Vordergrund.

"Ich freue mich immer, wenn Jugendliche in den Pausen nicht am Handy rumdaddeln oder Hausaufgaben abschreiben, sondern sich miteinander beschäftigen. Das Schafkopfen kann da viel Freude bereiten und hat eine lange Tradition in Bayern." Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes

Schafkopfen als Wahlfach

Außerdem fördere Schafkopfen das logische Denken, steigere die Konzentrationsfähigkeit und auch mathematische Fähigkeiten seien bei dem Kartenspiel gefordert, so Meidinger. Daher könne er sich das Schafkopfen auch als Wahlfach an Schulen vorstellen – sofern sich genügend Schüler dafür interessieren, sich ein geeigneter Lehrer findet und auch entsprechendes Schulbudget für das Wahlfach zur Verfügung steht. Allerdings solle das Schafkopfen nicht dem Glücksspiel dienen. Meidinger spricht sich daher für das Spielen ohne Einsatz aus.

"In der Schule geht es ums Gewinnen, um Punktelisten und nicht darum, wer dem anderen das meiste Taschengeld aus dem Geldbeutel zieht." Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes