Schafe, Rinder und Pferde als Natur- und Landschaftsschützer

"Die Augsburger Kulturlandschaft ist geprägt von den 3 "W": Wald, Wasser und den Weiden", sagt Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg. Gerade steht Liebig auf der Lechheide, gleich neben der A8, und beobachtet seine tierischen "Mitarbeiter": Eine Herde aus 600 Schafen, die Tiere fressen begierig das Gras.

Erfolgsprojekt Weidestadt Augsburg

Die Beweidung habe in der Augsburger Geschichte schon immer eine große Rolle gespielt, erklärt Liebig. Die Wanderschäferei war wesentlich für die ansässige Textilindustrie, denn die Schäfer verkauften hier ihre Wolle. Mit dem erfolgreichen Langzeit-Projekt "Weidestadt Augsburg" knüpft der Städtische Landschaftspflegeverband an dieses historische Erbe an.

Schafe fressen für die Artenvielfalt

Und der Verband will gleichzeitig mit der Beweidung die artenreiche Kulturlandschaft erhalten und schützen. "Schafe fressen selektiv. Sie suchen sich die Pflanzen raus, die ihnen schmecken", sagt Nicolas Liebig. "Und sie transportieren in der Wolle, über den Kot und in den Klauen Pflanzensamen von A nach B." Ihre Tritte in den Boden sorgen zudem für Keimnischen für seltene Tiere und Pflanzenarten.

Wanderschäferei ist langjähriger Teil der Weidestadt

Wanderschäfer Josef Hartl beweidet mit seiner Schafherde ein 140 Hektar großes Areal, ist von April bis Oktober im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes unterwegs. Schon seit 19 Jahren ist Hartl Teil des Projektes, und ein gewisser Stolz schwingt mit: "Es macht einfach Spaß. Ich habe mitgeholfen, etwas mit aufgebaut, und das ist für die Natur was sehr Schönes und Gutes", sagt Hartl.

Artenreichtum dank Rinderzucht

Auch Theresa Gawronski unterstützt die "Weidestadt Augsburg". Die junge Landwirtin besitzt eine Herde Pinzgauer Rinder, eine gefährdete Rasse. Die über 20 Rinder leben seit gut zwei Jahren bei Augsburg-Bergheim auf einem mehrere Hektar großen, umzäunten Gebiet.

Der Landschaftspflegeverband Augsburg wollte beweisen, dass Landwirtschaft, hier in Form von Rinderzucht, und Artenvielfalt einhergehen können. Denn wo einst Acker war, sprießen jetzt neue Pflanzen wie das Rindsauge oder der Klebrige Lein. "Wir haben hier auf der Fläche eine deutliche Zunahme der Artenvielfalt. Es blüht überall. Seltene Arten sind aufgetaucht. Der Kiebitz brütet hier, die Feldlerche ist da, und es wimmelt von Insekten", schwärmt Nicolas Liebig.

Auch Landwirtin Gawronski ist begeistert: "Das bedeutet mir viel, weil ich auf natürlichem Wege Landschaftspflege betreibe."