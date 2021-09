Schafe auf Erkundungstour im Kreis Kulmbach: Tiere büxten aus

Drei Schafe sind am Sonntag von ihrer Weide an der Straße "An den Weinbergen" in Petzmannsberg im oberfränkischen Landkreis Kulmbach ausgerissen. Daraufhin erkundeten die Tiere die Ortschaft, berichtet die Polizei.

Entlaufene Schafe: Polizisten leiten Tiere auf Wiese

Anwohner hatten die Beamten verständigt, als die Schafe durch die Straßen und Gärten in der Gegend liefen. Polizeibeamte lotsten die Tiere dann mit einem Absperrband auf eine nahe gelegene Wiese. Dort wurden sie wenig später von ihrem Eigentümer abgeholt, der die Tiere dann wieder zu ihrer Herde zurückbrachte.