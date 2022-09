Schaf frisst sich durch Vorgärten und muss erschossen werden

Seit mehreren Monaten streunte ein ausgerissenes Schaf durch Hendungen und fraß in mehreren Vorgärten. Nachdem alle Versuche es zu fangen gescheitert waren, wurde es am Donnerstag erschossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war das Schaf vor Monaten anscheinend aus einer Weide ausgebrochen.

Tierhalter erreicht Abschusserlaubnis

Nach Auskunft der Polizeiinspektion Mellrichstadt, hatte sich der Besitzer des Tieres selbst nach den erfolglosen Versuchen das Tier einzufangen an das Landratsamt gewandt und darum gebeten, es abschießen lassen zu dürfen. Die Naturschutzbehörde erteilte schließlich "zur Gefahrenabwehr" eine Abschusserlaubnis. Am Donnerstagabend wurde das Schaf in der Nähe des Sportplatzes gesichtet und von einem Jagdpächter erlegt, so die Polizei.