Schäuble ruft zu Zusammenhalt in Europa auf

"Vor 75 Jahren war es ein entsetzlicher Krieg. Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen und andere Fragen. Wir können das nur gemeinsam bewältigen.", bilanzierte Bundestgaspräsident Wolfgang Schäuble im Interview im Bayerischen Rundfunk im Gespräch mit Moderator Matthias Dänzer-Vanotti in der radioWelt am Morgen in Bayern 2.

Sicherung von Friede, Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

Die Frage, ob der 8. Mai ein Tag der Befreiung oder der Niederlage sei, könne und dürfe auch weiter diskutiert werden. Für Wolfgang Schäuble ist das aber nicht der zentrale Punkt am 75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa: "Und deswegen glaube ich, entscheidend ist nicht, dass wir darüber streiten, was ist, was die Vergangenheit gewesen ist, sondern dass wir die richtigen Lehren für die Zukunft ziehen. Und für uns Deutsche ist es eben das Bekenntnis zu unserer Verantwortung, die Scham für das, was damals passiert ist, und die Entschiedenheit, alles zu tun, dass Frieden, Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, die Würde jedes Menschen in Zukunft immer gesichert sind, das können wir nur gemeinsam mit anderen."

Europäische Einigung eine der wichtigsten Errungenschaften

Eine der wichtigsten Errungenschaften nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sei die europäische Einigung. "Am Tag nach dem 8. Mai ist der 9. Mai. Und am Sonntag werden wir uns daran erinnern, dass vor 70 Jahren Robert Schuman, ein Franzose, die Initiative für die europäische Einigung ergriffen hat. Und beides gehört ja für uns Deutsche und Europäer zusammen."