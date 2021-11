Schätztag in Weiden: Ein seltener Pokal und Münzen von 1580

Das alte Teeservice der Großmutter, ein Trödelteil vom Flohmarkt, das antike Spielzeug vom Onkel - Schätze gibt es überall. Oft zu finden in privaten Kellern und auf Dachböden. Aber handelt es sich dabei noch um Trödel oder schon um eine Antiquität? Experten haben am Wochenende im Weidener Stadtmuseum private Mitbringsel kostenlos begutachtet und eine erste Schätzung abgegeben.

Schmuck aus den späten 60er-Jahren nicht viel wert

Doris Knarr aus Birgland (Lkr. Amberg-Sulzbach) hat gleich mehrere Erbstücke mitgebracht: Schmuck ihrer Großtante sowie ihrer Oma. In den Original Schmuckkästchen befinden sich ein großer Anhänger, ein Schmuckset aus Ring, Ohrringen, Anhänger und Armreif und eine Weißgolduhr. Alles nicht mehr zeitgemäß, dafür aber von emotionalem Wert. Zusammen mit ihrem Mann Günther Knarr möchte sie die Schmuckstücke von Experten schätzen lassen. Nicht, um sie anschließend gut verkaufen zu können, sondern um zu wissen aus welcher Zeit der Schmuck stammt.

Erbstücke landen als Erinnerung wieder in der Schublade

Doris Knarr darf am Expertentisch Platz nehmen. Ein Schmuckgutachter expertisiert ihre Erbstücke: "Entstehungszeit zwischen den beiden Weltkriegen. Der Anhänger ist gesägt, handgetrieben und graviert, also sehr viel Handarbeit." Preisschätzung: gerade mal 150 Euro. Auch das Schmuckset ist laut Experten wenig wert: maximal 120 Euro. "Das ist einfach zu viel aufm Markt, zu häufig. Gerade in dieser Zeit ging es den Leuten einfach gut, da hat sich das jeder leisten können. Ab den späten 60er, 70er Jahren", erklären die Experten. Am meisten sei die Armbanduhr aus Weißgold wert. Reiner Goldwert: 700 Euro. Doris Knarr ist das egal. Ihre Erbstücke werden nicht verkauft, sondern landen als Erinnerung wieder in der Schublade.