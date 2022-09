Schärfere Pflege-Impfpflicht: Bayern verzichtet auf Durchsetzung

Der Großteil des Pflege- und Gesundheitspersonals im Freistaat soll laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) keine dritte Corona-Impfung nachweisen müssen - obwohl dies die Teil-Impfpflicht eigentlich ab 1. Oktober vorsieht. Sein Ziel sei es, den Pflegebereich "nicht noch weiter mit aberwitziger Bürokratie zu lähmen", sagte der Minister der "Augsburger Allgemeinen".

Ab 1.Oktober Booster-Nachweis nötig

Die Teil-Impfpflicht war im Dezember 2021 von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Sie ist seit Mitte März für alle Beschäftigten in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken in Kraft und ist bis Ende 2022 befristet. Eine allgemeine Impfpflicht scheiterte dagegen im Frühjahr im Bundestag.

Aktuell gilt in Deutschland jeder als vollständig geimpft, der zwei Impfdosen erhalten hat - oder zusätzlich zu einer Impfung eine Corona-Infektion nachweisen kann. Vom 1. Oktober an ist zusätzlich eine Auffrischimpfung notwendig (oder zwei Impfungen plus durchgemachte Infektion).

Holetschek: Verschärfte Impfpflicht nur bei Neueinstellungen

Bayern will Holetschek zufolge den Betroffenen, den Einrichtungen und den Gesundheitsämtern den Mehraufwand ersparen, den Impfstatus der Beschäftigten erneut abzufragen. "Da von der Ampel keine schnelle und sinnvolle Lösung zu erwarten ist, habe ich die Rechtslage eingehend prüfen lassen", sagte der Minister.

Zwar könne der Freistaat die verschärften Anforderungen oder die Nachweispflichten für die betroffenen Beschäftigten nicht generell aussetzen. "Es ist aber so, dass aus unserer Sicht die verschärften Anforderungen nur für Personen gelten, die ab dem 1. Oktober eine neue Tätigkeit in einem Bereich aufnehmen, der der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegt", erläuterte Holetschek. Von Mitarbeitern mit bestehenden Arbeitsverträgen solle kein dritter Nachweis verlangt werden.

Verband: "Unnötige Abfrage ist reine Gängelei"

Der Freistaat hatte schon bislang auf einen strengen Vollzug der Impfpflicht für Pflegekräfte mit Anordnung von Bußgeldern oder Tätigkeitsverboten verzichtet - ähnlich wie mehrere andere Bundesländer. In den vergangenen Wochen forderte Holetschek den Bund mehrfach auf, die einrichtungsbezogene Impfpflicht aufzuheben oder auszusetzen. "Die Ampel aber sei stur geblieben", beklagt der CSU-Politiker.

Auch mehrere Gesundheits- und Pflegeverbände verlangen ein vorzeitiges Ende der Teil-Impflicht. Vor wenigen Tagen kritisierte beispielsweise der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (BPA): "Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist weitgehend wirkungslos und wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit der Pandemiebekämpfung. Die jetzt anstehende nächste unnötige Abfrage ist reine Gängelei. Die Pflege hat genug zu tun."

Meurer forderte die Bundesländer auf, von ihren Gestaltungsspielräumen Gebrauch zu machen. Nordrhein-Westfalen verzichtet bereits auf die "sinnlose" Booster-Abfrage. "Andere Länder sollten folgen."