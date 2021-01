Schärfere Corona-Regeln: Wo Bayern eigene Wege geht

Wegen der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen werden bundesweit noch einmal die Corona-Regelungen verschärft. Das hat Bundeskanzlerin Merkel diese Woche bekanntgegeben. Dennoch gibt es in den einzelnen Bundesländern Abweichung von der gemeinsamen Linie. Was ab Montag in Bayern und anderen Bundesländern gilt, hier ein Überblick:

Kontaktbeschränkung bei Angehörigen

Privat, im eigenen Hausstand, darf man sich nur noch mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person treffen, diesmal sind auch Kinder unter 14 Jahren nicht mehr von der Regel ausgenommen. Bayerische Ausnahme: eine unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren ist zulässig, wenn die Kinder aus höchstens zwei Hausständen kommen und eine familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaft besteht. Bei der familienpolitischen Sprecherin der Landtags-SPD, Doris Rauscher, stößt die Regelung trotzdem auf Kritik:

"In die Kita dürfen Kinder nur noch im Ausnahmefall und Kinder, die daheim bleiben, dürfen nur noch eine Person treffen. Das ist bei Eltern kleiner Kinder ein Ding der Unmöglichkeit: Kaum jemand kann seinen Ein- oder Zweijährigen einfach ohne Elternteil bei befreundeten Eltern vorbeibringen." Doris Rauscher, familienpolitische Sprecherin der SPD im bayerischen Landtag

Für die Politikerin ist es unverständlich, dass Angestellte in Büros weiterhin in Präsenzsitzungen zusammensitzen dürften, aber Kinder ihre Freunde nicht mehr sehen sollen.

Auch Schleswig- Holstein weicht hier ein wenig vom allgemeinen Kurs ab. So will das Land zwei Gruppen von den Kontaktbeschränkungen ausnehmen: Kinder unter 15 Jahren, die von Familienangehörigen betreut werden, und Menschen, die bedürftige Angehörige pflegen, so das Gesundheitsministerium.

Bewegungsradius eingeschränkt

Bewohner von Corona-Hotspots, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt, dürfen sich nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort aufhalten. In Bayern sind davon aber Einkäufe, Arbeit und Familienbesuche ausgenommen. Es geht hauptsächlich darum, Menschenansammlungen in Ausflugsgebieten zu vermeiden. So gilt die Regelung n Bayern rein für den Ausflugsverkehr.

Auch das stößt auf Kritik, etwa beim Deggendorfer Landrat und Präsidenten des bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter. Die Münchner dürften - bei einem Inzidenzwert unter 200 - beispielsweise in den Bayerischen Wald fahren, was die Tagesausflüge nicht reduziere, wundert er sich.

Ziel müsse es sein, meint der CSU-Politiker, Schlittenberge und beliebte Wanderwege in einem Hot-Spot-Gebiet vor allem für Auswärtige abzuriegeln. Das müsse jetzt noch konkretisiert und mit den Kommunen abgesprochen werden.

In Sachsen ist die 15-Kilometer-Regel bereits seit Mitte Dezember in Kraft. Laut sächsischem Innenministeriums hat die Polizei schon Hunderte Verstöße festgestellt. Andere Bundesländer wollen diese Regel dagegen (noch) nicht umsetzen. In Thüringen zum Beispiel gilt lediglich eine Empfehlung für die Kreise. Sie könnten die Mobilitätsbeschränkung anordnen. Baden-Württemberg will erst später entscheiden, ob es in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen den Bewegungsradius der Menschen einschränkt. Niedersachsen will die bei den Bund-Länder-Beratungen beschlossene Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Hotspots nicht ohne weiteres umsetzen, sondern nur mit einer gesonderten Begründung zur Verhältnismäßigkeit.

Weiterhin bestehen bleibt in Bayern die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. In dieser Zeit darf niemand ohne triftigen Grund sein Haus oder seine Wohnung verlassen.

Faschingsferien gestrichen

Der Unterricht in Bayern wird bis Ende Januar aus der Distanz stattfinden. Nur für jüngere Kinder wird es eine Notbetreuung geben, für Abschlussklassen gelten Ausnahmeregelungen. Um Unterricht nachzuholen, werden die Faschingsferien in Bayern vom 15. bis 19. Februar abgesagt. Schulstunden, die wegen der Pandemie ausgefallen seien, sollen dann nachgeholt werden.

Die Bundesländer Thüringen und Sachsen ziehen dagegen die Winterferien vor. Thüringen hat die Ferien auf die letzte Januarwoche verlegt. In Sachsen wird eine der normalerweise zwei Ferienwochen auf die erste Februarwoche vorgezogen. Die zweite Ferienwoche soll dann in der Karwoche vor Ostern nachgeholt werden. In Mecklenburg-Vorpommern, das weniger stark von der Pandemie betroffenen ist, sollen Kitas und Grundschulen in der kommenden Woche öffnen. An die Eltern wird allerdings appelliert, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Lockerung beim Handel

Das Prinzip „Click & Collect“ soll nun auch Bayern erlaubt werden. Der Kunde bestellt dabei beim Händler die Waren online oder telefonisch und holt sie dann persönlich im Geschäft des Einzelhändlers ab. Damit soll der Handel entlastet werden. Dieser Service war in anderen Bundesländern schon möglich. In Bayern hatte man aus Angst vor Kundenansammlung vor den Läden den Einkauf per "Click & Collect“ bislang nicht gestattet. Voraussetzung für diesen Service ist die Einhaltung von Schutz- und Hygienekonzepten sowie die Verwendung von FFP2-Masken. Außerdem soll es Zeitfenster für die Abholung geben, um lange Schlangen vor den Geschäften zu vermeiden.