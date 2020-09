Schaeffler-Vorstandschef: Stellenabbau wegen Strukturwandels

Der Vorstandsvorsitzende des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler aus Herzogenaurach hat den erneuten Stellenabbau mit einem "tiefgreifenden Strukturwandel" in der Industrie begründet. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen sei unvermeidbar, um den Konzern fit für die Zukunft zu machen, sagte Klaus Rosenfeld dem Bayerischen Rundfunk.

Schaeffler will jährlich 300 Millionen Euro einsparen

Alle Sparten und auch die Hauptverwaltung müssten ihren Teil dazu beitragen und Überkapazitäten abbauen. Die Rede ist von jährlichen Einsparungen von bis zu 300 Millionen Euro ab dem übernächsten Jahr. Dieses Geld soll in neue Technologien investiert werden, kündigte Rosenfeld an. So soll etwa am Hauptsitz in Herzogenaurach ein Kompetenzzentrum für Wasserstoff entstehen. Auch die E-Mobilität soll weiter ausgebaut werden.

IG Metall kritisiert Stellenabbau

Am Mittwoch hatte Schaeffler angekündigt, weitere 4.400 Stellen abzubauen, vorzugsweise in Deutschland und Europa. Kritik kommt von Betriebsräten und der IG Metall. "Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Coronakrise herhalten soll um lang geplante Maßnahmen auf den Weg zu bringen", so Thomas Höhn von der IG Metall Schweinfurt. Für den 16. September ist nun ein bundesweiter Aktionstag an allen Schaeffler-Standorten geplant.