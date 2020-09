Schaeffler schließt Werk Eltmann - Betriebsrat "entsetzt"

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat angekündigt, bis Ende 2022 wegen der Krise in der Automobilindustrie 4.400 weitere Stellen in Deutschland und Europa abzubauen. Besonders betroffen vom Stellenabbau soll laut einer Pressemitteilung des Konzerns der Standort Schweinfurt mit aktuell rund 1.000 Mitarbeitern sein. Zudem soll der Standort Eltmann geschlossen, seine Produktion nach Schweinfurt verlagert werden. "Der überwiegende Anteil der Arbeitsplätze soll damit in geographischer Nähe erhalten bleiben. Bereits heute produziert Eltmann im Wesentlichen für den Standort Schweinfurt, so dass es sich faktisch um eine Integration der Produktion handelt", heißt es in der Pressemitteilung.

Auch betriebsbedingte Kündigungen möglich

Laut eines Sprechers soll der Umzug des Standorts Eltmann ins Werk Schweinfurt bis Ende 2023 realisiert werden. Dabei sei "beabsichtigt, Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit in Schweinfurt anzubieten." Soweit das nicht in Betracht kommt, würden weitere sozialverträgliche Lösungen berücksichtigt. "Betriebsbedingte Kündigungen bleiben das letztmögliche Mittel."

Betriebsrat: "Hiobsbotschaft"

Der Betriebsrat in Eltmann reagiert entsetzt auf die Ankündigung. "Das ist eine Hiobsbotschaft für knapp 500 Mitarbeiter, die Stadt Eltmann und die Region Haßberge", so Ulrich Schöpplein, Betriebsratsvorsitzender am Standort Eltmann. Er wirft den Verantwortlichen im Konzern Profitgier vor und kündigt "heftigen Widerstand" an.

Schaeffler will jährlich bis zu 300 Millionen Euro einsparen

Schaeffler begründet die Schritte mit der Coronakrise und den daraus resultierenden Absatzrückgängen. Durch das Maßnahmenpaket will das Unternehmen bis zu 300 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Allerdings beziehen sich laut IG Metall Schweinfurt "weite Teile der Maßnahmen auf den wenig von der Krise betroffenen Maschinenbau". "Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Coronakrise herhalten soll um lang geplante Maßnahmen auf den Weg zu bringen", so Thomas Höhn von der IG Metall Schweinfurt.

Noch keine Zahlen für Schweinfurt

Wie viele Mitarbeiter in Schweinfurt vom Stellenabbau betroffen sind, will das Unternehmen derzeit noch nicht preisgeben. Ein Sprecher betont, dass alle Maßnahmen sozialverträglich umgesetzt werden sollen. Dabei würden "Altersteilzeit, einvernehmliche Beendigungen oder Weiterbeschäftigungen auch an anderen Schaeffler-Standorten werden dabei, wo möglich, berücksichtigt." Allerdings könne man betriebsbedingte Kündigungen als letztes Mittel nicht ausschließen.

Aktionstag geplant

Für den 16. September ist nun ein bundesweiter Aktionstag an allen Schaeffler-Standorten geplant, in Kooperation mit der IG Metall. Er steht unter dem Motto „Transformation bei Schaeffler – alle mitnehmen“.

