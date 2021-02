Schaeffler: Protest gegen Stellenabbau in Herzogenaurach

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat angekündigt, wegen der Krise in der Automobilindustrie tausende Stellen in Deutschland und Europa abzubauen. Das wollen Betriebsräte und Gewerkschaften nicht hinnehmen. Die Beschäftigten von Schaeffler sind daher heute zu einem bundesweiten Aktionstag gegen den Stellenabbau und Standortschließungen aufgerufen. Auch in Herzogenaurach, am Hauptsitz von Schaeffler, gab es in den frühen Morgenstunden eine Protestaktion.

1.250 Stellen in Herzogenaurach betroffen

Eine Versammlung war vom Gesundheitsamt nicht genehmigt worden, sagt Grigore Beutura, der erste stellvertretenden Betriebsratsvorsitzende. Daher hätten sich die Betriebsräte entschieden, vor dem Hauptsitz Flugblätter an die gewerblich Beschäftigten zu verteilen. Außerdem formierten sie mit Kerzen die Zahl 1.253 – so viele Stellen sollen in Herzogenaurach abgebaut werden.

Gewerkschaft will Stellenabbau nicht hinnehmen

Der Betriebsrat will den Stellenabbau in dieser Größenordnung nicht hinnehmen und fordert einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Bundesweit fordert die IG Metall von Schaeffler, das bereits beschlossene Restrukturierungsprogramm "Space" konsequent umzusetzen und so Standortschließungen zu vermeiden. Vor allem die Werke in Clausthal-Zellerfeld, Eltmann, Hamburg, Homburg, Köln, Luckenwalde und Wuppertal sind nach Angaben der Gewerkschaft von der Schließung oder dem Weiterverkauf bedroht.