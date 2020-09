Schaeffler-Mitarbeiter protestieren in Eltmann und Schweinfurt

Bei einem bundesweiten Aktionstag haben die Beschäftigten des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler gegen den angekündigten Stellenabbau protestiert. Allein in Eltmann beteiligten sich mehrere hundert Schaeffler-Angestellte am Protest gegen die geplante Werksschließung.

Demonstrationen gegen Stellenabbau

Die Beschäftigten von Schaeffler wehren sich mit ihren Protestaktionen gegen die aktuellen Pläne des Unternehmens. In der vergangenen Woche kündigte Schaeffler an, den Standort Eltmann zu schließen. Schaeffler plant rund 4.400 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Etwa die Hälfte davon sollen sich laut IG Metall in Bayern befinden.

Standort Eltmann droht Schließung

Am Standort Eltmann versammelten sich die Beschäftigten am dortigen Werkstor. Anschließend liefen sie in einem Demonstrationszug circa zwei Kilometer zum Marktplatz in Eltmann. Dort gab es eine Kundgebung. "Die Beschäftigten haben bewiesen, dass der Standort rentabel zu erhalten ist. Wir sehen keinen Anlass, warum das plötzlich anders sein sollte", sagte Peter Kippes von der IG Metall Schweinfurt.