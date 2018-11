Schädliche Zinsgeschäfte: Füssen sieht sich falsch beraten

2,8 Millionen Euro Schaden sind der Stadt Füssen bereits jetzt durch die Swap-Geschäfte entstanden. Die Summe könnte aber noch steigen. Da einige der Geschäfte noch laufen, könnte der Verlust im schlimmsten Fall auf mehr als fünf Millionen Euro anwachsen.

Derivat-Geschäfte brachten Millionenschaden

Ab 2005 hatte die Stadt Füssen auf Anraten der Bank Hauck & Aufhäuser die komplexen Derivat-Geschäfte abgeschlossen. Damit wollte sich die Stadt gegen steigende Zinsen bei Darlehen der Stadt und der Stadtwerke absichern. Statt zu steigen, rauschten die Zinsen aber in den Keller, der Stadt entstand der Millionenschaden.

Bürgermeister: Kämmerer wurde nicht richtig informiert

Die Bank habe den Kämmerer damals nicht über alle Risiken aufgeklärt, sagt der Füssener Bürgermeister Paul Iacob heute.

"Hier wurde falsch beraten. Wenn wir Geschäfte mit jemandem machen, dann gehört die richtige, offene, ehrliche Beratung dazu, die alle Konsequenzen – die positiven und die negativen – auch mit aufweist." Paul Iacob, Bürgermeister von Füssen

Prozess gegen Bank beginnt nächste Woche

Im Oktober 2017 beschloss der Stadtrat, die Privatbank Hauck & Aufhäuser auf Schadenersatz zu verklagen. Am kommenden Dienstag (04.12.18) beginnt der Prozess vor dem Landgericht München.

Auch andere bayerischen Städte betroffen

Die Stadt Füssen ist bei Weitem nicht die einzige Kommune, die mit Swap-Geschäften hohe Verluste eingefahren hat. Laut dem Anwalt der Stadt sind hunderte Städte und Gemeinden in Deutschland betroffen, darunter auch etliche in Bayern wie etwa die Stadt Landsberg am Lech. Auch sie hat das Bankhaus Hauck & Aufhäuser auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt – bisher ohne Erfolg.