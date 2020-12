Schädliche Arzneimittel? Apotheker in Günzburg vor Gericht

Er soll gesundheitlich bedenkliche Arzneimittel gemischt haben. Deshalb steht ein Apotheker nun vor dem Günzburger Amtsgericht, zusammen mit seiner Frau. Die Betriebserlaubnis für seine Apotheke wurde ihm bereits entzogen. Vor Gericht muss sich der Mann aus Jettingen-Scheppach nun aber noch in einem Strafverfahren verantworten. Ihm wird Missbrauch von Titeln und unerlaubtes Inverkehrbringen von Fertigarzneimitteln zur Last gelegt. Mit ihm auf der Anklagebank sitzen seine Frau und sein Schwager, alle drei sind Apotheker.

Ehepaar soll Promotionsurkunden gefälscht haben

Dem Ehepaar wird vorgeworfen, seine Promotionsurkunden gefälscht und somit unrechtmäßig Doktortitel geführt zu haben. Außerdem sollen der Apotheker und sein Schwager selbst hergestellte Arzneimittel an eine holländische Firma verkauft und dann nach Deutschland reimportiert und hier gelagert haben. Eine Erlaubnis dafür sollen sie nicht gehabt haben. Der angeklagte Apotheker aus Jettingen-Scheppach soll zudem im Keller seines Wohnhauses Arzneimittel hergestellt haben.

Arzneimittel bei polizeilicher Durchsuchung entdeckt

Diese Arzneimittel hatte die Kriminalpolizei bei einer Durchsuchung im Juli 2019 sichergestellt. Fünf Präparate wurden in Untersuchungen als in ihrer Qualität gemindert, zwei als gesundheitlich bedenklich eingestuft. Für die Herstellung hätte es keine ärztliche Verschreibung gegeben, deshalb hätten sie die behördliche Zulassung in Deutschland nicht gehabt, so die Anklage.

Betriebserlaubnis verloren

Der Apotheker aus Jettingen-Scheppach hatte schon vor dem Prozess die Betriebserlaubnis für seine Apotheke verloren. Dagegen hat er erfolglos vor dem Verwaltungsgericht Augsburg geklagt. Das Verwaltungsgericht hatte dies damals mit den unhygienischen Zuständen im Keller des Apothekers begründet. Die Verteidigung betonte aber, dass es keine bekannten Fälle von Kunden gebe, die Schaden durch die Arzneimittel genommen hätten.

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!