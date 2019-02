Schäden durch Fischotter: Einzelne Tiere sollen getötet werden

"Entnahme" als Lösung?

Der Fischottermanagementplan Bayern soll den Erhaltungszustand des Fischotters in Bayern gewährleisten und die natürliche Ausbreitung fördern, gleichzeitig aber auch die fischereilichen Schäden minimieren. Weil die Schäden aber immer mehr zunehmen, wird dieser Plan bald um die vierte Säule "Entnahme" erweitert: Einzelne Exemplare sollen also getötet werden. In besonderen Fällen, in denen an Erwerbsteichanlagen keine Präventions- und Abwehrmaßnahmen umgesetzt werden können.

Bund Naturschutz will zur Not gegen Maßnahme klagen

In den Landkreisen Cham, Schwandorf und Tirschenreuth wird gerade eine punktuelle Entnahme vorbereitet. Diese Maßnahme will der Bund Naturschutz auf keinen Fall hinnehmen:

"Der Fischotter ist ein geschütztes Tier, eine Entnahme wäre eine völlig falsche Maßnahme. Der Fischottermanagementplan ist noch nicht vollständig ausgeschöpft, weitere Ausgleichszahlungen oder zusätzliche Umzäunungen wären möglich. Sollten Landratsämter wirklich die Tötung anordnen, werden wir dagegen klagen.“ Christine Margraf, Sprecherin Bund Naturschutz

Die Entnahme, also die Tötung der Fischotter, könnte dann ein Fall für ein Gericht werden.