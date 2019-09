Schäden an Häusern in Harburg: LKW ignorieren Durchfahrverbot

Wie kann man Laster davon abhalten, durch Harburg zu fahren und in den für die riesigen Lkw viel zu engen Gassen Schäden anzurichten? Die aufgestellten Verbotsschilder werden ignoriert, die ausgeschilderte Umleitung nicht genutzt. Nachdem ein Lkw-Fahrer den Marktplatz-Brunnen gerammt, mitgeschleift und dadurch komplett zerstört hatte, hat der Stadtrat neue Maßnahmen beschlossen.

Neue Absperrungen und Verbotsschilder sollen Lkw abhalten

Anwohner haben in den vergangenen Tagen Unterschriften gesammelt: Sie fordern wirksame Maßnahmen, um die LKW draußen zu halten. Neue Absperrungen und Verbotsschilder sollen es den Fahrern jetzt so schwer wie möglich machen, in den Ort zu kommen.

Lkw beschädigen Häuser in der Harburger Altstadt

Laut dem Initiator der Unterschriften-Aktion, Hilmar Maiwald, fahren derzeit oft mehrmals pro Nacht Lkw in die Harburger Altstadt. Sein denkmalgeschütztes Haus, das an der engsten Stelle in Harburg steht, wurde schon zahlreiche Male angefahren, auch an anderen Häusern und Treppen sind Schäden zu sehen. Besonders nachts komme es zu Zwischenfällen. Deshalb soll jetzt die Beleuchtung in der Harburger Innenstadt die ganze Nacht über eingeschaltet sein, damit LKW, sollten sie sich doch wieder in die Stadt verirren, beim Rangieren besser sehen können.

Fahrer ignorieren Verbotsschilder und Umleitung

LKW sollen auch nicht mehr über die Burgstraße ausweichen können, diese Straße soll für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt werden. Sie sei wegen der vielen schweren LKW bereits in der Substanz gefährdet, so Bürgermeister Wolfgang Kilian. Die Polizei kritisiert das Verhalten der Fahrer ebenfalls vehement: Zum einen sei es verboten, für Nicht-Lieferverkehr mit Lastwagen nach Harburg hineinzufahren. Zum anderen seien die Beamten nachts oft stundenlang damit beschäftigt, den Lkw-Fahrern beim Ausrangieren zu helfen.

Fahrer vertrauen Navi statt Schildern

Man hätte sowieso schon zu wenig Personal, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Donauwörth. Mit den Fahrern, die meist nur kaum oder gar kein Deutsch sprächen, gebe es auch immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten. Sie seien offenbar alle der Meinung "irgendwie werde ich schon durchkommen" und verließen sich nur auf ihr Navi. Die Polizei empfiehlt, die Straßenabsperrung am Ortseingang von Harburg so zu verengen, dass 40-Tonner nicht mehr durchfahren können.