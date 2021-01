Schädelknochen im Wald klärt 10 Jahre alten Vermissten-Fall

Jahrelang blieben die Ermittlungen um eine vermisste Rentnerin aus Schonungen im Landkreis Schweinfurt erfolglos. Durch den Fund eines Schädelknochens vor zwei Monaten kam aber wieder Bewegung in den Fall aus dem Jahr 2010. Laut Kripo Schweinfurt ist der Vermissten-Fall nun aufgeklärt.

Polizei geht von tragischem Unfall aus

Das Institut für Rechtsmedizin konnte die sterblichen Überreste einer Rentnerin aus Schonungen zuordnen. Am 18. September 2010 hatte ihr Ehemann die 74-Jährige als vermisst gemeldet. Sie war von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekommen. Die Kripo geht jetzt, über zehn Jahre später, von einem tragischen Unfall in Zusammenhang mit der Demenz-Krankheit der Frau aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es keine.

Jäger findet menschlichen Schädel im Wald

Ein Jäger hatte am 29. November 2020 den menschlichen Schädel im Wald entdeckt und die Polizei gerufen. Gefunden wurde der Schädel genau in dem Bereich, in dem die vermisste Rentnerin in der Regel spazieren ging. So kam laut Polizei wieder Bewegung in den Fall.

Umfangreiche Ermittlungen 2010 ohne Ergebnis

"Aufgrund von Zeugenhinweisen während der Fahndung nach der vermissten Frau gingen die eingesetzten Kräfte im Jahr 2010 jedoch von einem andern Spazierweg aus", heißt es von der Polizei. Daher hätten sich die Suchmaßnahmen damals auf diesen anderen Weg konzentriert. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Freiwillige haben 2010 mehrere Tage nach der vermissten Frau gesucht. Auch Suchhunde und Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Aber die Ermittlungen damals blieben laut Polizei ohne Ergebnis oder weitere Ermittlungsansätze.