Schadstoffe in der Luft durch Holzöfen - Messen wir genug?

Christian Deuerlein aus Zirndorf bei Fürth zeigt auf seinem Handy eine App mit einem Diagramm. Darin zu erkennen: Eine zackige Kurve, die in regelmäßigen Abständen ansteigt und wieder fällt. Die Kurve zeigt den Feinstaubgehalt der Luft in Christian Deuerleins Umgebung an – gemessen mit einem Gerät, das er sich selbst zugelegt hat: "Ich habe festgestellt, dass gerade in den Abendstunden, also so typischerweise ab 18,19 Uhr die Feinstaubwerte stark ansteigen, meistens so bis etwa 23,24 Uhr. Dann gehen sie meistens wieder runter."