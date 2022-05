Schadensträchtiger Maibaum-Streich: Täter stellen sich

Rund um den 1. Mai ist es auch in Schwaben Brauch, dass sich Dörfer gegenseitig die Maibäume stehlen, um diese gegen eine Auslöse in Form von Bier und Brotzeit zurückzugeben. Ein Maibaum-Streich im Landkreis Günzburg ging dieses Jahr allerdings gründlich daneben: Unbekannte Täter hatten den Baum dort nicht "verzogen", sondern zur Säge gegriffen.

Maibaum demoliert Haus und Stromleitung in Schnuttenbach

Die zunächst unbekannten Täter hatten den Maibaum in Schnuttenbach in der Nacht zum 1. Mai umgesägt – der Baum krachte dabei in ein Haus und blieb in der Stromleitung hängen. Die Feuerwehr musste den Baum dann von Haus und Stromleitung bergen. Trotz dieser gründlich missglückten Aktion wäre es beinahe noch zu einem weiteren "Streich" gekommen.

Nächstes Ziel sollte Gundremminger Maibaum sein

Als die Täter nämlich auch den Maibaum in Gundremmingen umsägen wollten, wurden sie von einem Zeugen gesehen, der die Polizei verständigte.

Die Polizei konnte daraufhin die Tatverdächtigen ermitteln, sieben Männer zwischen 18 und 25 Jahren. Denn das Kennzeichen eines der Autos, das sie zur Flucht benutzten, war bekannt. Durch Zeugenbefragungen bekamen die Beamten nach eigenen Angaben Hinweise auf das zweite beteiligte Fahrzeug.

Täter stellen sich: "Blödsinn gemacht"

Noch bevor der mutmaßliche Fahrer zur Vernehmung vorgeladen wurde, kamen alle Beschuldigten von sich aus zur Polizeiwache in Burgau. Sie räumten die Taten ein, sie hätten "Blödsinn gemacht". Sie wollen sich laut Polizei auch mit den Geschädigten in Verbindung setzen und Wiedergutmachung leisten. Sie hätten die Bäume nur umsägen und nicht mitnehmen wollen, betonten die Männer. Noch ist nicht klar, wie hoch der Schaden an Stromleitung und Wohnhaus sowie den Maibäumen ist.