Schadenersatzklage: Jurist belastet früheren Generalkonservator

Im Verfahren um eine mögliche Dienstpflichtverletzung des früheren Bayerischen Chef-Denkmalpflegers Egon Greipl vor dem Verwaltungsgericht Regensburg, hat der Justiziar der Behörde Greipl heute schwer belastet. Die Mitarbeiter der Behörde hätten Generalkonservator Greipl mehrfach gewarnt, keine Werkverträge an freie Mitarbeiter mehr auszureichen, sagte der Justiziar vor Gericht aus. Greipl wird vom Freistaat auf Schadenersatz verklagt, weil das Land Bayern wegen dieser umstrittenen Werkverträge 730.000 Euro an Sozialbeiträgen nachzahlen musste.

Greipl habe seine Mitarbeiter sogar angewiesen, in dieser Sache keinen Kontakt zum zuständigen Wissenschaftsministerium aufzunehmen. Der Justiziar des Landesamts für Denkmalpflege berichtete, er habe daraufhin Eigeninitiative ergriffen und das Landesamt für Finanzen informiert. Auch hier lautete der Vorschlag, keine derartigen Werksverträge mehr auszustellen.

Der Freistaat verklagt den ehemaligen Generalkonservator auf Schadenersatz wegen Verletzung von Dienstpflichten. Greipl hatte externe Fachkräfte beschäftigt und ihnen sogenannte Werkverträge ausgestellt. Diese Praxis behielt Greipl auch bei, nachdem einer der freien Mitarbeiter erfolgreich dagegen geklagt hatte.

Greipl, der in Passau lebt und dort für die ÖDP im Stadtrat sitzt, war nicht bei der Verhandlung anwesend. Das Verwaltungsgericht Regensburg will in der Sache morgen entscheiden. Als Bayerischer Generalkonservator fungierte er bis 2013.