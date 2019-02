Schadenersatz für Lokführer nach Selbstmord auf den Schienen?

Laut Vorschlag der Vorsitzenden Richterin soll die Haftpflichtversicherung des Toten 70.000 Euro Schadenersatz an den Lokführer zahlen. Im Gegenzug soll der seine Klage zurückziehen. Die Parteien haben nun zwei Wochen Zeit, sich über den Vorschlag Gedanken zu machen. Wenn sie keinen Widerspruch gegen den Vergleich einlegen, ist der Fall damit erledigt.

Gericht: 100 000 Euro sind unrealistisch

In dem Rechtsstreit geht es um einen Vorfall aus dem Jahr 2013. Damals wurde ein Mann am Bahnhof in Freising von einem Zug erfasst und getötet. Der heute 42 Jahre alte Zugführer, dessen Bahn den Mann überrollte, erlitt einen Schock und war mehrfach krank geschrieben. Bei Wiedereingliederungsversuchen kam es mehrfach zu Beinahe-Unfällen. Schließlich kündigte der Arbeitgeber dem Lokführer. Der Mann zog schließlich vor Gericht, forderte von der privaten Haftpflichtversicherung des Toten 10.000 Euro Schmerzensgeld und 27.000 Euro Schadensersatz. Dazu kommen noch Forderungen für die Gehaltsausfälle bis zum Rentenalter. Eine Gesamtforderung von 100 000 Euro für den Vergleich bezeichnete das Gericht am Mittwoch als "unrealistisch". Zunächst hatte der Kläger auch den Bruder des Toten als Erben verklagt. Der hat die Erbschaft allerdings inzwischen ausgeschlagen.

Gericht für Vergleich

In erster Instanz wurde die Klage des Lokführers vom Landgericht Landshut abgewiesen. In der Sitzung vor dem Oberlandesgericht betonte die vorsitzende Richterin, dass man für ein Urteil noch einmal in die Beweisaufnahme gehen und vor allem ein Gutachten klären müsse, ob die Arbeitsunfähigkeit des 42-Jährigen nur auf den Unfall in Freising zurückzuführen sei oder aber auch auf die Fast-Unfälle während der Wiedereingliederung des Zugführers. Um vor allem dem Kläger ein erneutes Erscheinen vor Gericht und einen weiteren Bericht des Unfalltages zu ersparen, versuchte das Gericht den Vergleichsvorschlag. Sollte es zu keiner Zustimmung kommen, setzten die Richterinnen schon heute für Anfang März einen nächsten Termin vor dem Oberlandesgericht an.