Schaden an Zugscheibe - Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei in Erding untersucht derzeit einen Vorfall an einem Regionalzug, der am Freitagabend von München über Landshut nach Regensburg unterwegs war. Zwei Fahrgästen des Zugs fiel auf der Bahnstrecke zwischen Freising und Marzling (Lkr. Freising) ein Geräusch und anschließend ein Sprung in der Außenscheibe des Regionalzugs auf.

60 Fahrgäste müssen Zug wechseln

Bei einem Halt in Landshut konnten tatsächlich Einschläge festgestellt werden, bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag dem Bayerischen Rundfunk. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass auf den fahrenden Zug Schüsse abgefeuert wurden und die Scheibe von Projektilen getroffen wurde, ermittelt die Kriminalpolizei in diesem Fall.

"Es könnte mit einer Kleinkaliberpistole auf den Zug geschossen worden sein, aber genauso gut ist es auch möglich, dass es sich um einen Steinschlag handelt. Das müssen wir jetzt untersuchen." Polizeisprecher

Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz

In dem Zug befanden sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls rund 60 Fahrgäste, alle blieben laut Polizei unverletzt. Aufgrund der Spurensicherung mussten die Fahrgäste jedoch in einen anderen Zug am Hauptbahnhof in Landshut umsteigen.

Der Gleisbereich zwischen Freising und Marzling wurde mit einem Polizeihubschrauber abgesucht, auch Polizeihunde waren im Einsatz. Laut Sprecher wurde aber "nichts Auffälliges" gefunden.

Zeugen werden befragt

Die beiden Zeugen in dem Regionalzug werden jetzt durch Kollegen des Regensburger Polizeipräsidiums nochmals befragt. Dies war am Freitag nicht mehr möglich, da in einem Fall erst ein Dolmetscher angefordert werden muss, da ein Zeuge sprach- und hörbehindert ist, so der Sprecher. Erst danach habe man eine "belastbare Zeugenaussage".