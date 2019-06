Öko-Wasserkraftwerk in Großweil: Erste Turbine eingesetzt

Wäre der Wasserstand ein paar Zentimeter höher gewesen - dann hätte das Einsetzen der riesigen Turbine wieder verschoben werden müssen. Der Bürgermeister der Gemeinde Großweil, Michael Sporer, einer der drei Bauherren des neuartigen Schachtkraftwerks, war erleichtert. "Jetzt ist die Witterung einigermaßen beständig. Die Wasserstände sind soweit zurückgegangen, dass wir heute den Start wagen können, um die Turbine einzuheben." Er betont: "Und dann hoffen wir, dass die Anschlüsse erfolgt sind, bis höhere Wasserstände wieder zu befürchten sind."

Turbine für umweltfreundlichen Strom

In Millimeterarbeit musste die 18 Tonnen schwere Turbine mit einem Spezialkran in den Schacht des Kraftwerks eingehoben werden. Rund eine Million Euro kostet das Bauteil, das in wenigen Wochen umweltfreundlichen Strom erzeugen wird.

Das Wasserkraftwerk ist eine Neuentwicklung der Technischen Universität München. Neben der Erzeugung von sauberem Strom schont es durch seine Bauweise die Fischbestände in der Loisach.