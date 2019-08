Schachtel statt Stolpersteine in Gostenhof

Als Gegenmodell zu den umstrittenen Stolpersteinen entstehen im Nürnberger Stadtteil Gostenhof neue Ansätze einer Erinnerungskultur. Eine junge Familie hat mit Unterstützung der Stadt Nürnberg ein Kunstwerk in der Baumscheibe vor ihrem Haus aufstellen lassen. Es soll das Prinzip Hoffnung verdeutlichen.

Besuch aus Belgien

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Hauses begann für Familie Drozak mit dem Besuch eines Fremden. Ein Kinderarzt aus Belgien stand eines Tages im Hinterhof, er war auf den Spuren seiner Familiengeschichte in der Volprechtstraße unterwegs. Sein Vater lebte als Kind einige Jahre in dem Haus, bis die Familie aus Furcht vor Übergriffen die Flucht ergriff.

Schachteln im Keller

Unter Gerümpel aus vielen Jahrzehnten waren im Keller des Hauses auch einige Schachteln mit Nieten, Schnallen und Ösen. Sie gehörten den jüdischen Vorbesitzern, die einen Kurzwarenhandel betrieben. Auch der belgische Besucher Alain Jezuran kannte so eine Schachtel aus seinem Familienbesitz. Familie Drozak beschloß, sich näher mit der Geschichte zu beschäftigen. Jean-Francois Drozak inszeniert als Pädagoge Theaterstücke gegen Rechtsextremismus an Schulen in ganz Deutschland.

"Ich würde mich selbst total infrage stellen, wenn ich nicht anfangen würde, mir zu überlegen, wie wir diese Geschichte aufarbeiten". Jean-Francois Drozak, Hausbesitzer in Gostenhof

Kunstwerk mit Schachtel

Zwischen den heutigen Hausbesitzern und den Nachkommen der jüdischen Familie entwickelt sich eine Freundschaft. Es gab Besuch und Gegenbesuch, sie wurden in Überlegungen zu einer Erinnerung einbezogen. „Die Jezurans wollten keine Stolpersteine“, sagt Drozak. Sondern ein Werk, das in die Zukunft weist.

Stolpersteine mit Füßen getreten

Als der Künstler Günther Demnig Ende der 1990-er Jahre erste Stolpersteine verlegte, traf er damit einen Nerv. Bis dahin gab es kaum Erinnerung an Opfer des Nationalsozialistischen Regimes. In ganz Europa ließ Demnig mehr als 70.000 dieser Erinnerungssteine in den Boden ein. Doch diese werden mit Füßen getreten, lautet die häufig geäußerte Kritik. Außerdem sind sie vor allem auf den Tod ausgerichtet.

Erneuerung und positiver Neuanfang

Die Schachtel in der Baumscheibe von Familie Drozak soll dagegen einen Neuanfang und das Prinzip Hoffnung aufgreifen. Bei seinem zweiten Besuch in Nürnberg haben sich für Alain Jezuran viele herzliche Begegnungen ergeben. Und mehrere Initiativen sind entstanden.

"Ich habe gedacht, in Nürnberg ein Kapitel der Familiengeschichte abschließen zu können. Stattdessen hat sich eine neue Tür aufgetan." Alain Jezuran

Juden in Gostenhof

Insgesamt lebten Anfang des 20 Jahrhunderts rund 9.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger in Gostenhof. Sie machten 1,8 Prozent der Bevölkerung aus. Die Stadt Nürnberg hat in einem Erinnerungsbuch über 2.000 Schicksale recherchiert. Viele hundert Gostenhofer Stadtteilbewohner sind darunter. Jean-Francois Drozak ließ Namenschilder für Briefkästen drucken. Die junge Mutter Stephanie Conrad hat einen in ihrem Haus in der Austraße angebracht.

"Diese Menschen haben hier früher als Nachbarn gelebt. Wir geben ihnen wieder einen Briefkasten, eine Wohnung". Stephanie Conrad

In fast 60 Gostenhofer Mehrfamilienhäusern wurden Namensschilder angebracht. Viele Hundert suchen noch nach Bürgern, die sich beteiligen wollen.