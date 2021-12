"Sch...-Einsatz": Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube

Etwa 30 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks waren im Landkreis Kronach an der Rettung eines Tieres beteiligt: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Reuth bei Weißenbrunn war ein Kalb in eine Güllegrube gefallen.

Kalb bleibt unverletzt, Feuerwehrmann erleidet Missgeschick

Wie Markus Reichel, Kreisbrandmeister der Gemeinden Küps und Weißenbrunn, dem BR sagte, sei das Kalb über eine normalerweise geschlossene Luke in die Grube gefallen, in der die Gülle etwa einen halben Meter hoch stand. Zwei Feuerwehrleute stiegen in Schutzanzügen in die Grube und sicherten das Kalb zunächst mit einer Leine und legten eine Bandschlinge um den Körper des Tieres. Anschließend gelang es den Einsatzkräften, das Kalb mit einem Hebegeschirr aus der misslichen Lage zu befreien. Das Tier blieb unverletzt.

Ein Feuerwehrmann stürzte bei der Rettungsaktion in der Güllegrube, sodass die Wathose mit Gülle volllief. Trotz der gelungenen Rettung des Kalbes sei die Aktion zumindest für den Kameraden ein richtiger "Scheiß-Einsatz" gewesen, so Kreisbrandmeister Reichel mit einem Augenzwinkern.