saveschnuffel - Neustadts Bürgermeister startet Suchaktion

Jeder der schon mal Kind war, weiss was es bedeutet, wenn man sein liebstes Stofftier verliert. So auch der Bürgermeister von Neustadt an der Waldnaab, Sebastian Dippold. Seinen Stofftier-Fund will er dem kleinen Besitzer jetzt zurückbringen - dafür startete er eine Suchaktion, die auf Facebook sogar schon über 2.200 Mal geteilt wurde.

Bürgermeister taufte ihn "Schnuffel"

Als Sebastian Dippold am Montag Abend zwischen Hammerharlesberg und Weiden mit dem Rad unterwegs ist, findet er den Hasen kurz vor der Brücke über der Naab. Kurz vorher kam ihm eine Familie mit zwei Mädels entgegen, wahrscheinlich hätte die "Schnuffel", wie er ihn getauft hat, verloren, erzählt der Bürgermeister dem BR. Die jüngere (ca 2 Jahre alt) hätte bitterlich geweint. Offenbar hat sie Schnuffel gesucht, schreibt Dippold.

Umdrehen und Nachfahren brachte nichts

Sofort startete Sebastian Dippold einen Aufruf via Facebook: "Ich möchte Schnuffel gerne seiner traurigen Besitzerin zurückbringen. Mein Umdrehen und Nachfahren hatte leider keinen Erfolg. Aber vielleicht haben wir (und die Eltern) ja hier Glück."

"Schnuffel" jetzt Praktikant

Obwohl der Post mittlerweile mehrere tausend Mal geteilt wurde und Dippold auch ein eigenes Suchplakat gestaltete, blieb die Suche bislang erfolglos. Halb so schlimm für den Bürgermeister. "Schnuffel" begleitet ihn seitdem bei seinem Büroalltag, wo er ein "Praktikum" begonnen hat, wie Dippold schreibt. In seiner Freizeit macht er Mittagsschlaf auf der Couch oder trinkt auch mal einen Mittagsespresso mit dem Neustädter Bürgermeister höchstpersönlich.

Stofftier hat eigene Mailadresse

Sogar eine eigene Mailadresse hat der Stoffhase mittlerweile bekommen. Sein Besitzer kann sich unter saveschnuffel@gmail.com oder telefonisch bei Neustadts Bürgermeister melden.