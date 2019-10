Saurier-Ausstellung in Rosenheim hat bereits 15.000 Besucher

Die längst ausgestorbenen Dinosaurier faszinieren die Menschheit seit Entdeckung ihrer Fossilien. Das liegt wahrscheinlich auch an ihrer Größe. Die nachgebauten Meeresgiganten in Rosenheim sind bis zu 12 Meter groß und haben riesige Klauen, lange Hälse und spitze Zähne. Der Lokschuppen ließ diese Modelle exklusiv von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern, Paläontologen, Kunsthandwerkern und Künstlern in Venetien entwickeln und von der Firma Prehistoric Minds produzieren.

Die Modelle wurden in drei Sattelschleppern von Oberitalien nach Rosenheim transportiert und dort wieder zusammengebaut und gehängt. Keine leichte Sache – bei einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm und einer Länge von bis zu 12 Metern. Für die Entwicklung und die Produktion war eine perfekte Planung nötig.

Meeressaurier schwimmen im digitalen "Paläoaquarium"

Die Saurier sind nicht die einzigen Highlights der Ausstellung. Sehenswert ist auch Europas größtes digitales "Paläoaquarium", in dem die 3D-animierten Saurier in Originalgröße erlebbar sind. Die Unterwasserszenen sind nicht in einem Film arrangiert, sondern generieren sich nach einem Zufallsmechanismus. Die computeranimierten Tiermodelle stammen von den "Infografen" aus Lübeck.

Ausstellung seit dem 26. September geöffnet

Insgesamt zeigt die Ausstellung "Saurier – Giganten der Meere“ 160 Original-Exponate, dazu 18 Abgüsse und 22 lebensechte Rekonstruktionen von Sauriern. Geschichtlich umfasst die Ausstellung die Erdzeitalter Trias, Jura und Kreide. Nur 12 Tage nach ihrer Eröffnung hat die Ausstellung im Lokschuppen am Dienstag den 15.000sten Besucher willkommen geheißen. Das Ehepaar Mirko und Ines Junghans, das gerade Urlaub am Chiemsee macht, hat sich vormittags die Dinos in Rosenheim angeschaut.