Sauna zu, Wasser kühler: Silvana-Bad spart 35 Prozent Erdgas

Die Ergiespar-Offensive in Deutschland war im vergangenen Jahr rund um die Eröffnung der Hallenbadsaison im September angelaufen. Damals hatte die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen empfohlen, die Wassertemperatur in Hallenbädern abzusenken. Mitgemacht haben viele Bäder in Mainfranken, zum Beispiel das Sportbad in Mellrichstadt, das Mainlandbad in Höchberg oder das Geomaris in Gerolzhofen. Nun erhöhen einige Bäder wieder die Wassertemperatur.

Wärmer Baden auch in der Landeshauptstadt

Auch in München sollen zu Beginn der Faschingsferien in beinahe allen Hallenbädern das Wasser die gleiche Temperatur wie vor der Energiekrise haben. Dann sollen auch fast alle Münchner Saunen wieder geöffnet sein. Das kündigen die Stadtwerke München (SWM) an. Bereits Anfang Dezember hatten die Stadtwerke in zwei Bädern – dem Cosimabad und dem Westbad – die Temperatur wieder hochgeregelt. Trotzdem wird das Ziel, in diesem Winter rund 20 Prozent der Energie einzusparen, laut SWM weiterhin erreicht: Dafür wird beim Michaelibad, das als einziges gasbeheizt ist, die aktuell etwas niedrigere Wassertemperatur beibehalten, und das Dante-Bad bleibt geschlossen. Letzteres verbraucht den Stadtwerken zufolge zwischen Oktober und März drei Mal so viel Heizenergie wie der Durchschnitt der restlichen Bäder.

Der milde Winter macht's möglich

Erleichtert wurde die Entscheidung, bei Bädern und Saunen weitgehend zum Notmalbetrieb zurückzukehren, wohl auch durch die aktuelle Entwicklung: Der Winter sei recht mild, und die Gasspeicher seien doch noch voller als gedacht, so die SWM. Die Bundesnetzagentur bewerte die Lage mittlerweile jedenfalls als weniger angespannt als zu Beginn des Winters und halte eine "Gasmangellage in diesem Winter" für "unwahrscheinlich", so die SWM.