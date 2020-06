Sauna, Einkauf, Sport: Diese Corona-Lockerungen gelten ab Montag

Ab Montag wird Bayern die Corona-Maßnahmen noch ein Stück weiter lockern. Nachdem Mitte der Woche bereits Änderungen für Treffen im öffentlichen und privaten Bereich eingeführt wurden, gelten ab 22. Juni neue Regelungen, unter anderem für Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen und auch Wellnessbetriebe.

Änderungen bei Maskenpflicht und Abstandsregelung im Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen

Pro Person war bisher in öffentlichen Einrichtungen eine Fläche von 20 qm Pflicht. Ab Montag reichen 10 qm pro Person aus. Dies gilt vor allem für Kundenverkehr in Geschäften, aber auch Freizeit- und Kultureinrichtungen, wie etwa Museen oder zoologische Einrichtungen.

Gilt für Besucher weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes, können Mitarbeiter von Ladengeschäften in Kassen- und Thekenbereichen oder Rezeptionen eine Alternative wählen. Statt des Mundschutzes können transparente Schutzwände, wie etwa aus Acrylglas in dem vorgesehenen Bereich eingesetzt werden. Sobald diese Schutzeinrichtung gewährleistet ist, fällt für Mitarbeiter die Mundschutzpflicht weg.

Öffnung von Sauna, Thermen und Hallenbad

Nachdem seit 8. Juni bereits Freibäder unter strengen Hygieneregelungen wieder Besucher empfangen durften, können ab 22. Juni auch Hallenbäder, Innenbereiche von Thermen und Hotelschwimmbäder nachziehen. Auch die Wellnessbereiche in Hotelanlagen und die gemeinsamen Sanitärbereiche auf Campingplätzen dürfen wieder von Gäste genutzt werden.

Sport in Gruppen: Teilnehmerzahl künftig unbegrenzt

Ab 22. Juni kann der Lehrgangsbetrieb im Sport wieder normal erfolgen. Die bisher geltende Obergrenze von 20 Teilnehmern wird aufgehoben. Stattdessen soll die Personenzahl im Innen- und Außenbereich von den vorliegenden räumlichen Bedingungen, wie etwa Raumgröße und Belüftung, abhängig gemacht werden.

Schon während der gesamten Corona-Krise war Sport im Freien erlaubt. Nach den ersten Lockerungen durfte sogar Gruppensport stattfinden – unter Einhaltung einer bestimmten Teilnehmerzahl.

Feiern von Hochzeiten, Schulen oder Vereinen: Bis zu 100 Personen im Freien erlaubt

Feierlichkeiten, wie Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereinssitzungen sind ab 22. Juni mit bis zu 50 Gästen innen und bis zu 100 Gästen außen erlaubt. Voraussetzung dabei ist aber, dass es sich dabei um einen überschaubaren Teilnehmerkreise und nicht um ein beliebiges Publikum handelt, so das Ministerium. Diese Regel soll verhindern, dass bei einem Infektionsgeschehen eine mögliche Verbreitung des Virus nachvollzogen werden kann.

Weiterhin verboten bleiben öffentliche Festivitäten oder auch Veranstaltungen für ein allgemeines und größeres Publikum. Am Donnerstag verlängerte die Bundesregierung das Verbot von Großveranstaltungen vom 31. August bis Ende Oktober.

Kultur-Veranstaltungen: Besucherzahl darf sich ab Montag verdoppeln

Veränderungen gab es seit dieser Woche bereits in der Kulturszene. Seit 15. Juni dürfen auf Veranstaltungen 50 Besucher in Innenräumen und 100 Personen im Außenbereich empfangen werden. Ab Montag wird die maximale Anzahl der Teilnehmer verdoppelt, also auf 100 Teilnehmer in Räumen und 200 im Außenbereich. Für die Besucher gilt jedoch in geschlossenen Räumen eine Maskenpflicht. Außerdem müssen Veranstalter die Sitzplätze vor Ort zuweisen und kennzeichnen.

Singen mit Abstand: Proben für Laien-Chöre wieder erlaubt

Im Bereich der Laienmusik sind Chorproben ab Montag wieder zugelassen. Bisher waren diese untersagt, da die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus durch das Ausstoßen von Aerosolen beim Singen besteht.

Deshalb gilt bei den nun erlaubten Proben ein Hygienekonzept: Die Sänger müssen einen Mindestabstand von zwei Metern wahren, außerdem muss während der Probezeit regelmäßig gelüftet werden. Die Probenzeit ist ebenfalls begrenzt. Das Wissenschaftsministerium wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium ein entsprechendes Hygienekonzept weiterentwickeln.

Gottesdienste: Reduzierter Mindestabstand macht höhere Besucherzahl möglich

Um wieder mehr Gläubigen den Zugang zu Gottesdiensten zu ermöglichen, wird von Montag an der Mindestabstand von zwei auf 1,5 Meter verringert. Ebenso lockerte die Staatsregierung die Maskenpflicht in Gottesdiensten: Somit muss nur noch beim Betreten und Verlassen des Gotteshauses ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Auch die zeitliche Beschränkung eines Gottesdienstes auf 60 Minuten wird aufgehoben. Einzig beim Gesang müssen Kirchen weiterhin für Zurückhaltung sorgen. Der Aerosol-Ausstoß beim Singen sei ursprünglich ein wichtiger Grund für die Maskenpflicht gewesen, so die Regierung.

Tourismus: Gruppenreisen wieder möglich

Auch Gruppenreisen sind ab Montag wieder erlaubt. Die Regelungen für Fahrten in Reisebussen werden gelockert: Jeder Sitzplatz darf wieder belegt werden. Damit fällt der bisher geltende Sicherheitsabstand in den Fahrzeugen weg. Eine Vorsichtsmaßnahme gilt jedoch weiterhin: Das Tragen eines Mundschutzes ist Pflicht.

Gastronomie: Gericht kippt Sperrstunden-Vorgabe

Söder hatte nach der Kabinettssitzung am Dienstag angekündigt, dass auch im Bereich der Gastronomie die Sperrstunde bis 23 Uhr verlängert werde. Kurz vor der Umsetzung kippte jedoch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof diese Maßnahme: Schon seit Samstag dürfen deswegen Restaurants und Biergärten die gleichen Öffnungszeiten haben wie vor der Corona-Pandemie.