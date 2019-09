Sauger gegen Gänsekot am Wöhrder See

Teure Hinterlassenschaften

Für die Grundreinigung der Rasenflächen an der Norikusbucht ist SÖR verantwortlich. In der Hauptsaison kümmert sich Noa.kommunal – eine Tochtergesellschaft der Stadt Nürnberg – an sechs Tagen in der Woche um die Entfernung des Gänsekots. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf 60.000 Euro im Jahr. Im vergangenen Jahr wurden die Wildgänse zum Abschuss freigegeben, was heftige Proteste auslöste. Der zuständige Bürgermeister Christian Vogel (SPD) erhielt sogar Morddrohungen.

Gebiet der Gänse einschränken

Zudem gibt es weitere Maßnahmen gegen die großflächige Kotverbreitung durch die Gänse am Wöhrder See. So werden die Tiere weggelockt in sogenannte Ablenkungsflächen. Außerdem wurde ihre Vermehrung eingegrenzt und ganz gezielt Eier in den Nestern zerstört. Bislang kümmerte sich ein Reinigungsteam mit Rechen und Schaufeln um den Gänsekot. Der Kotsauger bringt demgegenüber nun eine erhebliche Erleichterung dieser Arbeiten.