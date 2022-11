Saugbagger soll Bäume der Erlanger Bergkirchweih retten

Die Stadt Erlangen unternimmt weitere Schritte, um den Baumbestand auf dem Bergkirchweihgelände für die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Deshalb kam nun im Bereich des Entlas-Kellers ein sogenannter Saugbagger zum Einsatz. Er entfernt verdichtetes Erdreich. Ersetzt wird die Erde durch ein lockeres Substrat, das auch Nährstoffe für die Bäume enthält.

Weniger Asphalt und klimatolerante Bäume

Im Konzept der Stadt ist zudem mehr Raum für die einzelnen Bäume vorgesehen. Geschlossene Asphaltflächen werden durch Pflastersteine ausgetauscht, in deren Fugen Regenwasser versickern kann. In den nächsten Tagen sollen am Entlas-Keller zudem drei klimatolerante Bäume neu gepflanzt werden.

Sanierungsmaßnahmen im Kellerwald

Die Arbeiten sind Teil einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme im Kellerwald. Ein spezielles Baumschutzkonzept soll gewährleisten, dass die berühmte Bergkirchweih auch in den nächsten Jahrzehnten unter einem grünen Blätterdach stattfinden kann.