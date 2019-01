Saugbagger am Altmühlsee wieder im Einsatz

Am Seezentrum Wald ist die Sedimentschicht bis zu 60 Zentimeter hoch. Schon im November und Dezember hat der Saugbagger mit der so genannten "Horizontalschnecke" 5.000 Kubikmeter Sediment entnommen und in zwei Absetzbecken gepumpt. In diesen Becken entwässert das Sediment sechs Monate lang. Nach der Getreideernte wird es auf umliegenden Ackerflächen ausgebracht.

Platz für 15.000 Kubikmeter Sediment

Heute beginnt der Bagger nach der Weihnachtspause erneut mit seiner Arbeit. In dem Absetzbecken ist nach den Worten von Thomas Metzner vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach Platz für insgesamt 15.000 Kubikmeter Sediment. Der Saugbagger soll nun so lange arbeiten, wie es die Witterung zulässt oder bis das Becken voll ist - wenn es sehr frostig wird, muss der Saugbagger ab einer Eisdecke von zwei Zentimetern seine Arbeit einstellen.

Bagger speziell für Altmühlsee entwickelt

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hat den Saugbagger speziell für den Altmühlsee mit seinen breitflächigen Sedimenthöhen entwickelt und in den vergangenen Jahren erfolgreich getestet. Bereits seit 2015 entnimmt das Amt Sediment aus dem Altmühlsee, um die Wasserqualität zu verbessern.