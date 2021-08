Sauerstoffmangel verursacht Fischsterben im Leuzendorfer See

Zahlreiche Fische treiben auf der Oberfläche des Leuzendorfer Sees im Landkreis Haßberge, als Bürger am See vorbeikommen und die toten Fische bemerken. Das war Anfang Juni 2021. Der Bürgermeister von Burgpreppach Hermann Niediek (CSU) spricht von einem "massiven Fischsterben". Zwischen 50 und 100 Fische sind laut Niediek gestorben, darunter kleine und große.

Bürgermeister: "Natürliche Ursache"

Die Fische und das Wasser wurden daraufhin untersucht. Dabei ist ein kritischer Mangel an Sauerstoff festgestellt worden. "Der See drohte, umzukippen", sagt der Bürgermeister. Mögliche Verunreinigungen von außen können laut Niediek als Ursache ausgeschlossen werden. "Es war heiß, die Sonne hat auf den See geknallt. Es war also eine natürliche Ursache."

Mehrere Tage in Folge hat die freiwillige Feuerwehr Leuzendorf das Wasser im See umgepumpt, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. "Dann hat das Fischsterben abgenommen", sagt Niediek. Dank der Feuerwehr hätten einige Fische den Sauerstoffmangel im Leuzendorfer See überlebt.

Fischereibehörde begutachtet den See

Nun soll sich die Fischereibehörde ein Bild vom See machen. "Die Behörde soll uns dabei helfen, zu entscheiden, ob der See noch für die Fischzucht geeignet ist", sagt Niediek. Vor einigen Jahren sei es schon einmal vorgekommen, dass Fische im Leuzendorfer See gestorben sind. Aktuell sei der See verpachtet.