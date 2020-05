Sauberkeit zu jeder Zeit – Hygiene-Ausstellung im Freilandmuseum

Händewaschen, Desinfizieren, Gesichtsmasken bei mindestens 60 Grad in die Waschmaschine. Dass die aktuelle Ausstellung des Fränkischen Freilandmuseums so gut in die momentane Lage passt, damit hat Museumsleiter Herbert May nicht gerechnet. Seit Anfang Mai wird die Jahresausstellung "Sauberkeit zu jeder Zeit – Hygiene auf dem Land" in Bad Windsheim gezeigt. Momentan aber ohne Besucher im Ausstellungsraum.

Klick für Klick durch die Hygiene–Ausstellung

Die Eröffnung wurde virtuell im Internet übertragen, sogar auf Instagram konnten Nutzer den Ausstellungsbeginn verfolgen. Dabei gab es auch eine erste Führung durch die Exponate. Darüber hinaus kann die Ausstellung trotz Corona von zuhause über eine virtuelle 360–Grad–Tour besichtigt werden.

Badekultur ab dem späten Mittelalter

Direkt am Eingang der Ausstellung steht ein Modell des Badhauses aus Wendelstein. Das Original wird gerade auf dem Gelände des Freilandmuseums aufgebaut. In diesem Badehaus konnten Menschen früher klassisch in Wannen baden, aber auch schon in ein Schwitzbad – also in eine Art Sauna – gehen.

Badewesen im 17. Jahrhunderts

Das Badewesen änderte sich im 17. Jahrhundert. Dort galt die Miasmen-Theorie: die besagte, dass beim Baden Dämpfe und Verunreinigungen, sogenannte Miasmen, durch die geöffneten Poren in den Körper eindringen. Also mied man den Kontakt mit Wasser so gut es ging, um nicht krank zu werden. Um trotzdem gut zu riechen, kam dann Parfum zum Einsatz – besonders beim Adel. Nach der Aufklärung kam das Baden jedoch wieder auf.