Sauberes Allgäu! Start der CleanUpDays

Das Sammelgebiet ist in diesem Jahr deutlich größer und umfasst die Landkreise Ober-, Unter- und Ostallgäu sowie den Landkreis Lindau. Es beteiligen sich Firmen, Jugendtreffs und Schulklassen. 900 Menschen haben vergangenes Jahr mitgemacht, heuer solle es deutlich mehr werden. Fast 2.000 Kilometer Weg haben sie von Papier, Verpackungen, Flaschen und sonstigem Müll befreit.

Karte im Internet zeigt Sammelgebiete

Die CleanUpDays sind Teil der Woche der Nachhaltigkeit im Allgäu, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet. Bis zum 16.7. kann man noch mitmachen, im Internet ist auf einer Karte ersichtlich, wo schon gesammelt wurde oder wird. Damit soll vermieden werden, so die Organisatoren, dass sich Gruppen überschneiden und anderswo nicht gesammelt wird.

Woche der Nachhaltigkeit im Allgäu

Während der Woche der Nachhaltigkeit im Allgäu gibt es auch Kleidertauschpartys, Exkursionen, einen Poetry Slam zum Thema Nachhaltigkeit in Oberstaufen und einen Vortrag zum Thema Müll im Naturpark Nagelfluhkette. Am 15.7. findet in Kempten auf dem Residenzplatz ein FutureUP Markt statt, veranstaltet von der Allgäu GmbH, der Stadt Kempten und des gemeinnützigen Vereins Patron.

Kontakte, Austausch und ein Konzert

Es geht um Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Verhalten in der Natur. In entspannter Atmosphäre soll nach Angaben der Veranstalter Wissen an die Besucher vermittelt, gleichzeitig aber auch der Austausch untereinander gefördert werden. Abends wird der gemeinsame Erfolg im Künstlerhaus Kempten bei einem Konzert der drei Wiener Musikerinnen von „My ugly clementine“ gefeiert.